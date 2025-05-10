Что это было?! Фотограф поймал редкое и зрелищное оптическое явление в небе

В небе над Англией было видно два ярких круга – один вокруг и один рядом с Солнцем. Это редкое природное явление, которое образуется из-за преломления солнечных лучей.

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Фотографией увиденного поделился в Instagram британский фотограф Джош Дьюри. Снимок он сделал в среду, 7 мая, в районе заповедника Мендип-Хиллз в графстве Сомерсет.

Дьюри рассказал, что наблюдал необычные яркие световые круги в течение примерно 30-45 минут.

"Что, черт возьми, только что произошло?!" – написал он в посте в социальной сети. Мужчина отметил, что зрелищная сцена исчезла, когда надвинулось большое густое облако.

"Вскоре я узнал, что это явление, свидетелем которого я только что стал, называется паргелическим кругом – оптическим явлением, появляющимся в виде белой линии на той же высоте, что и солнце. В редких случаях по небу тянется полный круг, как это было сегодня", – сообщил Дьюри.

Паргелический круг представляет собой одну из форм гало. Его можно заметит только днем.

Он проявляется в виде белой полосы параллельно горизонту на высоте Солнца; в очень редких случаях бывает виден весь круг, но чаще всего наблюдаются только его части. Вызывается отражением солнечных лучей от ледяных кристаллов.

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