Черному морю угрожает токсичный пришелец из Индо-Тихоокеанского региона: чем он опасен. Фото

Ученые и экологи обеспокоены новыми случаями появления смертельно опасной рыбы в акватории Черного моря. Речь идет о тетраодоне серебристом (Lagocephalus sceleratus).

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Этот тропический хищник уже не впервые фиксируется вблизи украинского побережья, а его распространение может стать серьезной угрозой для экосистемы, рыболовства и даже человеческой жизни. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"Тетраодон серебристый – токсичный пришелец, угрожающий Черному морю. Он выглядит экзотично, обладает способностью раздуваться как шар, но это не самое страшное. Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар, – смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже фиксируется в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Известно, что тетраодон происходит из Индо-Тихоокеанского региона, но через Суэцкий канал проник сначала в Средиземное, а теперь и в Черное море. Первые сообщения о его появлении у украинских берегов датируются 2014 годом.

Почему тетраодон серебристый опасен

1. Содержит смертельный яд – тетродотоксин, который поражает нервную систему. Даже небольшое количество может быть фатальным при потреблении.

2. Имеет очень крепкие челюсти, способные повреждать рыболовные сети, лески и даже улов, что приводит к убыткам для рыбаков.

3. Вытесняет местную фауну, питаясь моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой.

4. Наносит экономический ущерб. В Средиземном море его распространение уже повлекло потери для промышленного и мелкого рыболовства.

5. Климатические изменения способствуют дальнейшему расширению ареала этой рыбы в Черном море, что только усиливает угрозу для биоразнообразия, мелкого рыболовства и самих людей.

Что делать при обнаружении тетраодона

Экологи просят граждан быть бдительными. Если вы наткнулись на незнакомую рыбу, которая может оказаться тетраодоном:

сделайте фото или видео с масштабом (линейка, ладонь и т.д.);

запишите точное место обнаружения;

сообщите в Государственную экологическую инспекцию или другие компетентные органы.

Фиксация таких случаев поможет ученым лучше контролировать распространение опасного инвазивного вида и уменьшить риски для окружающей среды и здоровья людей.

Как сообщал OBOZ.UA, наше современное представление о чистоте неразрывно связано с борьбой с бактериями – мы с одинаковым энтузиазмом пытаемся устранить их как из-под ободка унитаза, так и из собственного тела. Но задумывались ли вы, что бы произошло, если бы все бактерии в один день действительно взяли и исчезли?

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