Будет что-то ужасное. Что произойдет на Земле, если исчезнут все микробы

Наше современное представление о чистоте неразрывно связано с борьбой с бактериями – мы с одинаковым энтузиазмом пытаемся устранить их как из-под ободка унитаза, так и из собственного тела. Но задумывались ли вы, что бы произошло, если бы все бактерии в один день действительно взяли и исчезли?

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Ученые смоделировали такое событие и изложили результаты своей работы в научном журнале PLoS Biology. Издание Business Insider пересказало их выводы понятным языком. Если коротко, один из них звучит оптимистично, а остальные – не очень.

Хороший вывод: исчезнут все микробные болезни

Если бы мы могли взмахом волшебной палочки удалить с Земли все микроорганизмы – бактерии, вирусы, микроскопические грибы, то есть все, что мы называем микробами, то это естественным образом привело бы к исчезновению всех инфекционных болезней. Больше не будет никаких воспалений, лихорадок, простуд. Исчезнут чума и гангрена, пневмония, ВИЧ и молочница. Больше никаких прыщей и гнойников на коже, ногти навсегда свободны от грибка, а зубы – от кариеса. Даже пот перестанет вонять, ведь его запах является следствием жизнедеятельности бактерий, живущих на нашем теле.

Звучит сказочно. Однако это единственное положительное последствие полного исчезновения микробов. Остальные будут не просто негативными – катастрофическими.

Остановится выработка и циркуляция большинства питательных веществ

Жизнь зависит от непрерывного цикла потребления, усвоения, синтеза и выделения питательных веществ. Например, растение выживает с помощью фотосинтеза воды (водорода и кислорода), солнечного света (для преобразования воды и углекислого газа в сахар) и множества других элементов, таких как азот, фосфор и калий. Все эти основные химические вещества берутся из окружающей среды и возвращаются на Землю после их потребления.

А знаете, кто контролирует и ускоряет все эти процессы? Микробы. Бактерии, например, превращают азот и углекислый газ из воздуха в пригодные для использования компоненты. И их используют для жизнедеятельности не только сами растения, но и животные, которые ими питаются. Пищеварение в человеческом кишечнике тоже происходит при непосредственном участии бактерий. Потеря всех микробов станет ужасной новостью для живых организмов, которые не могут создавать или усваивать эти необходимые питательные вещества самостоятельно.

Отходы будут накапливаться бесконечно

Если не будет микробов, которые будут расщеплять сложные соединения на пригодные для использования компоненты, все эти "вещи" будут накапливаться в окружающей среде. Например тела людей и животных расщепляются бактериями и возвращаются в природу в виде питательных веществ. Без их помощи, мертвые организмы и любые отходы жизнедеятельности начнут просто накапливаться, что нарушит экосистемы и биохимию во всем мире.

Все растения погибнут

Как мы уже увидели, существование растений зависит от бактерий. Если у них не будет микробов, которые будут поглощать и превращать важные химические соединения в пригодные для использования формы, они быстро потеряют способность производить топливо с помощью фотосинтеза и вскоре умрут.

Погибнет весь скот

Как следствие вымирания растений, среди жвачных животных, таких как коровы, овцы и козы, начнется голод и вымирание. Но и это еще не весь ужас. Эти же самые животные не способны самостоятельно переваривать целлюлозу – основное соединение, из которого состоят стенки растительных клеток. Они полагаются на кишечные микробы, которые могут расщеплять ее, позволяя животному усваивать питательные вещества, полученные из растений. Если исчезнут бактерии, процесс пищеварения у травоядных станет невозможным.

Люди и некоторые другие существа какое-то время продержатся, но потом тоже вымрут

Люди умны и умеют находить решения для многих ситуаций. Например, если растения полностью потеряют способность усваивать азот в пригодной для использования форме, мы можем "исправить" это для них, удобряя растения искусственно созданными удобрениями. Однако это в конечном итоге приведет к быстрому глобальному потеплению, ведь мы начнем использовать в качестве источника необходимых элементов ископаемое топливо. До определенного уровня экосистемы еще смогут сопротивляться ему, но довольно быстро это истощит океаны и почвы и Земля станет непригодной для жизни. Как долго мы сможем продержаться без бактерий, точно спрогнозировать сложно. "Люди и другие животные (например, насекомые) выживут в течение некоторого времени, десятилетий или даже веков", – пишут авторы исследования в статье, – "но долгосрочное выживание большинства эукариот будет сомнительным".

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