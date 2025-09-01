Через несколько поколений может не быть: наименее посещаемое место мира стремительно исчезает

Если сегодня кто-то не может найти Тувалу на карте, то через несколько десятилетий это сделать будет невозможно вообще — страны просто не станет. Повышение уровня океана и разрушительные последствия изменения климата ставят под угрозу существование этого тихоокеанского архипелага.

Уже сейчас большинство территории может оказаться под водой во время сильных приливов. Для примерно 11 тысяч жителей эта угроза является не абстрактной, а вполне реальной ежедневной проблемой. То, что могло бы быть райским уголком для туристов, превращается в символ климатической катастрофы. И пока мир наблюдает, время для Тувалу неустанно идет.

Проблемы, угрожающие островам

Основная опасность для Тувалу и других малых островных государств Тихого океана — это стремительное поднятие уровня моря. По данным NASA, с 1993 года вода у побережья Тувалу поднялась на 15 сантиметров, и этот процесс лишь ускоряется. При средней высоте суши всего два метра над уровнем океана даже небольшое поднятие уровня воды создает угрозу исчезновения государства.

Влияние климатических изменений

Изменение климата затрагивает все сферы жизни обитателей архипелага. Запасы питьевой воды испорчены морской соленостью, а осадки становятся все более редкими. Сельское хозяйство почти невозможно из-за засоленной почвы, а местные рыбные запасы сокращаются и становятся опасными для здоровья. Страна, которая когда-то была самодостаточной, теперь вынуждена полагаться на дорогой импорт.

Тувалу давно пытается привлечь внимание мира к своей беде. Еще в 2002 году правительство рассматривало возможность судебных исков против США и Австралии за их вклад в изменение климата.

Островное государство активно выступает на международных переговорах, требуя возмещения ущерба и ограничения использования ископаемого топлива. В 2021 году страна вместе с союзниками создала специальную комиссию в рамках ООН, чтобы добиться юридических решений против крупнейших загрязнителей.

Параллельно с дипломатической борьбой Тувалу пытается спасать свои острова самостоятельно. В столице Фунафути реализуются проекты по поднятию уровня суши и укреплению берегов. Однако даже эти меры могут лишь отсрочить неизбежное, ведь силы океана растут быстрее, чем способность государства им противостоять.

Климатическая миграция

Правительство Тувалу признает, что переезд населения может стать крайним выходом. Австралия и Новая Зеландия уже предлагают тувалуанцам специальные визы, однако их количество недостаточно. Если нынешние темпы сохранятся, переселение всех жителей страны продлится десятки лет — тогда как времени может остаться значительно меньше.

Не желая исчезнуть окончательно, страна разработала концепцию "цифрового государства". В 2022 году правительство объявило о создании виртуальной копии Тувалу в 3D-формате. Острова, культура, Конституция — все переносится в "облако", чтобы сохранить идентичность даже после возможной потери физической территории.

Превращение в "цифровую нацию" является амбициозным и одновременно вынужденным шагом. Однако реальность на местах остается суровой: нестабильный интернет, высокая стоимость технологий и все более сильные штормы. Тувалу стало символом борьбы малых государств против глобальных климатических вызовов. И ответ на вопрос, останется ли страна на карте мира, зависит не только от самих островитян, но и от действий всего человечества.

