Будет уничтожено 90% человечества? В сети заговорили о геомагнитной катастрофе

Мир всколыхнуло тревожное заявление о возможной геомагнитной катастрофе, которая якобы способна уничтожить до 90% человечества. В соцсетях активно обсуждают заявления эксперта по космической погоде Бена Дэвидсона, который предупредил о вероятном массовом вымирании.

По его словам, Землю ждет стремительное смещение магнитных полюсов, которое якобы способно вызвать климатический хаос, цунами и массовое вымирание. Несмотря на то, что научное сообщество относится к таким прогнозам скептически, внимание привлекает сам факт: магнитное поле нашей планеты ослабевает, а это делает ее более уязвимой к мощным солнечным бурям. Детали рассказало издание Daily Mail.

"Событие уровня почти полного вымирания"

В своем интервью Дэвидсон заявил, что Земля может оказаться на грани стремительного сдвига магнитных полюсов. Процесс способна запустить так называемая "микроновая" – внезапная вспышка на Солнце, которая вызовет климатический хаос, гигантские цунами и массовое вымирание.

"Это событие уровня почти полного исчезновения, и мы находимся в нем уже сейчас", – подчеркнул он.

Хотя гипотеза "микроновой" не имеет поддержки среди научного сообщества, сам Дэвидсон настаивает: цикличность геомагнитных изменений является "научным фактом", который повторяется примерно каждые 6 тысяч лет, а самые мощные сдвиги – раз в 12 тысяч.

Ослабленная защита планеты

Защитный магнитный щит Земли действительно претерпевает изменения: с XIX века его сила уменьшилась примерно на 15%. Северный и Южный магнитные полюса движутся навстречу друг другу, а над Бразилией формируется так называемая Аномалия Южной Атлантики – зона, где магнитное поле особенно слабое. В этих регионах спутники часто выходят из строя, а космическая радиация достигает низших слоев атмосферы.

Кроме того, в последние годы резко возросло количество ярких северных сияний на низких широтах. Если раньше они случались раз в десятилетие, то теперь – до 15–20 раз всего за несколько лет. Это, по словам Дэвидсона, является сигналом "провала щита".

Было ли это раньше

Геологические записи подтверждают, что в прошлом Земля не раз переживала подобные катастрофы.

Лашампское событие 41 тысячу лет назад снизило силу поля до 5–10% от нормы, что повлекло за собой потерю озонового слоя, климатические колебания и массовые вымирания.

Сегодня скорость дрейфа Северного полюса выросла с 10 км в год в прошлом до 40–60 км в год.

Потенциальные последствия

Крупнейшая зарегистрированная вспышка солнечной активности – событие Керрингтона 1859 года – вызвала возгорание телеграфных линий и массовые сбои в коммуникациях. Если нечто подобное повторится сегодня, последствия будут куда более масштабными: коллапс энергосистем, сбой водоснабжения, остановка транспорта, распад продовольственных цепей и GPS-навигации.

"В течение трех дней после такого события не будет топлива на заправках и продуктов в магазинах", – предостерег Дэвидсон, ссылаясь на оценки правительственных структур США.

Противоречивая наука и страх перед паникой

Дэвидсон признает, что его теория является скорее спекулятивной, но настаивает: все признаки неизбежного процесса уже налицо. Он также утверждает, что правительства знают об угрозе еще с середины ХХ века, однако скрывают информацию, чтобы избежать паники.

Зато большинство ученых относится к таким прогнозам скептически. Они признают, что магнитное поле ослабевает и полюса движутся, но не видят в этом быстрой угрозы для существования человечества.

