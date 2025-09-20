Большой астероид пролетит очень близко к Земле: есть ли угроза человечеству

Астероид Апофис шириной около 340 метров пролетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года. Несмотря на масштаб события, опасности для человечества нет – это будет уникальная возможность для ученых детально исследовать космическое тело.

О подготовке к миссии сообщило издание Space.com. В материале говорится, что сразу три космических аппарата будут наблюдать за полетом астероида. Среди них европейская миссия Ramses, японская DESTINY+ и американская OSIRIS-APEX.

Новые возможности для науки

Европейская миссия Ramses должна стартовать весной 2028 года. Она будет изучать орбиту, структуру и поверхность Апофиса, а также влияние приближения к Земле на астероид. К аппарату присоединят два кубсата, один из которых может сесть на поверхность. По словам профессора Моники Лаццарин из Падуанского университета, окончательное решение о финансировании примут в ноябре на заседании ESA в Бремене.

Миссия также будет предусматривать международное сотрудничество, в рамках которого Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) предоставит тепловизионную инфракрасную камеру и другие приборы. Японская миссия DESTINY+ после технических задержек получит возможность тоже приблизиться к Апофису. Ее главная цель – исследование астероида Фаэтон, но перед тем аппарат будет наблюдать за "Богом Хаоса". Запуск планируют на японской ракете H3.

Планы NASA

Американская миссия OSIRIS-APEX уже направляется в космосе после исследования астероида Бенну. Команда рассчитывает на продолжение финансирования, хотя есть риск сокращения бюджета. Если аппарат успеет на сближение с Апофисом, то вместе с европейскими и японскими коллегами сможет собрать ценные данные.

Если все пойдет хорошо, три космических аппарата вместе дадут возможность лучше понять Апофис и его встречу с Землей, чем это было бы возможно в другом случае.

"Космические аппараты имеют разные сильные стороны. Но когда команды работают вместе, мы получаем значительно больше, чем в одиночку", – объяснил заместитель руководителя миссии OSIRIS-APEX Майкл Нолан.

Зрелище для миллиардов

Астероид пролетит на расстоянии более близком, чем орбиты геостационарных спутников. По оценкам, около 2 миллиардов людей смогут увидеть его даже невооруженным глазом.

