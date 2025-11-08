'Большое сжатие' вместо 'большого взрыва'? Астрономы поставили под сомнение теорию, получившую Нобелевскую премию

Астрономы поставили под сомнение теорию о том, что расширение Вселенной ускоряется, которая получила Нобелевскую премию. Вместо этого они предполагают, что это расширение на самом деле сокращается и существование Вселенной может закончиться "большим сжатием" вместо "большого взрыва".

Об этом пишет The Guardian. Астрономы, стоящие за этой работой, говорят, что их наблюдения также означают, что темная энергия – таинственная сила, которая, как считается, движет расширение Вселенной – со временем ослабевает.

"Наше исследование показывает, что Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения в современную эпоху, и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее. Если эти результаты будут подтверждены, это ознаменует собой значительное изменение парадигмы в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад", – сказал профессор Янг-Вук Ли из Университета Йонсей в Южной Корее, который руководил работой.

Отмечается, что эта статья, вероятно, будет воспринята с большим скептицизмом. Однако учитывая на то, что влиятельный консорциум Desi независимо пришел к подобному выводу в начале этого года, среди космологов разворачивается ожесточенная дискуссия о природе темной энергии и вероятной судьбе Вселенной.

Что выяснили астрономы

Их работа сосредоточена на надежности наблюдений за удаленными сверхновыми (взрывающимися звездами), которые привели к открытию темной энергии – работы, которая была удостоена Нобелевской премии по физике 2011 года.

"Прошло 27 лет со времени открытия темной энергии и ускорения Вселенной. Однако было одно ключевое предположение, которое оказалось неправильным. Это как застегнуть рубашку, неправильно застегнув первую пуговицу", – сказал Ли.

До 1990-х годов считалось, что гравитация действует как космический тормоз, замедляя расширение Вселенной, притягивая галактики друг к другу. Это мнение было опровергнуто, когда астрономы сделали первые оценки расширения Вселенной, используя наблюдения за взрывающимися звездами, известными как сверхновые типа 1a.

"Считалось, что эти сверхновые имеют уникальную однородность излучаемого света, а следовательно, могут служить "стандартными свечами", яркость которых является показателем их удаленности. Это позволило астрономам измерить, как быстро удаляются различные части Вселенной, измеряя красное смещение (растяжение света вследствие расширения Вселенной) сверхновых в космосе", – сказано в статье.

Наблюдения показали, что отдаленные сверхновые были тусклее, чем ожидалось от Вселенной, расширение которой замедлялось. Это заставило астрономов сделать вывод, что расширение Вселенной ускорилось и продолжает ускоряться.

Однако последние открытия предлагают альтернативное объяснение. Оценив возраст 300 галактик с помощью другого метода, команда пришла к выводу: существуют различия в свойствах звезд в ранней Вселенной, что означает, что они продуцируют более слабые сверхновые.

Коррекция этого систематического отклонения все еще приводит к расширению Вселенной. Но, как показал анализ, это указывает на то, что расширение замедлилось и темная энергия ослабевает. Если темная энергия продолжит уменьшаться до того момента, когда станет отрицательной, теоретически прогнозируется, что Вселенная закончится "большим сжатием".

Профессор Карлос Фрэнк, космолог из Университета Дарема, который не участвовал в описанной выше работе, сказал, что эти выводы заслуживают внимания.

"Это определенно интересно. Это очень провокационно. Это может быть и неправильно. Это не то, что можно просто отбросить. Они опубликовали статью с интригующими результатами и очень глубокими выводами", – сказал он.

