Биологи сняли на видео крошечного жука, который делает самое быстрое сальто назад на Земле

Биологи представили забавное и впечатляющее видео. На ролике видно, как крошечный жук быстро переворачивается в воздухе.

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Шаровидный жучок был признан самым быстрым в мире исполнителем сальто назад. По словам исследователей, это малыш с пружинным хвостиком способен через мгновение прокрутиться на высоту, что в 60 раз превышает размер его тела, пишет TheSun.

Ученые отмечают, что этот жук настолько крохотный и быстрый, что невооруженным глазом кажется, будто он полностью исчезает, когда подпрыгивает.

По словам биологов, эти жучки имеют всего несколько миллиметров в длину. Они не могут летать, кусаться или жалеть. Однако сальто назад – это их тайный талант, помогающий отбиваться от голодных хищников.

"Когда шаровидные пружинохвосты прыгают, они не просто подпрыгивают вверх-вниз, они переворачиваются в воздухе – это наиболее похожее на прыжок ежика Соника, что можно сделать в реальной жизни. Так что естественно, что я хотел подробно увидеть, как они это делают", – объяснил доцент кафедры биологии Университета штата Северная Каролина Адриан Смит.

Обычные камеры и смартфоны не способны зафиксировать жуков в действии. Поэтому исследователям пришлось использовать специальные фотоустройства, снимающие 40 000 кадров в секунду. Затем эксперты освещали жучков и легонько толкали кисточкой, чтобы побудить этих насекомых сделать сальто назад.

"Шаровому пружинохвосту нужна лишь одна тысячная секунды, чтобы отскочить от земли. Эти жуки могут достичь максимальной скорости 368 оборотов в секунду", – сказал Смит.

Судя по невероятному видео, ученым удалось снять суперовое видео, которое поможет в исследовании данного вида крошечных насекомых.

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