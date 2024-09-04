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Биологи сняли на видео крошечного жука, который делает самое быстрое сальто назад на Земле

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
81
Биологи сняли на видео крошечного жука, который делает самое быстрое сальто назад на Земле

Биологи представили забавное и впечатляющее видео. На ролике видно, как крошечный жук быстро переворачивается в воздухе.

Видео дня

Шаровидный жучок был признан самым быстрым в мире исполнителем сальто назад. По словам исследователей, это малыш с пружинным хвостиком способен через мгновение прокрутиться на высоту, что в 60 раз превышает размер его тела, пишет TheSun.

Ученые отмечают, что этот жук настолько крохотный и быстрый, что невооруженным глазом кажется, будто он полностью исчезает, когда подпрыгивает.

По словам биологов, эти жучки имеют всего несколько миллиметров в длину. Они не могут летать, кусаться или жалеть. Однако сальто назад – это их тайный талант, помогающий отбиваться от голодных хищников.

Биологи сняли на видео крошечного жука, который делает самое быстрое сальто назад на Земле

"Когда шаровидные пружинохвосты прыгают, они не просто подпрыгивают вверх-вниз, они переворачиваются в воздухе – это наиболее похожее на прыжок ежика Соника, что можно сделать в реальной жизни. Так что естественно, что я хотел подробно увидеть, как они это делают", – объяснил доцент кафедры биологии Университета штата Северная Каролина Адриан Смит.

Обычные камеры и смартфоны не способны зафиксировать жуков в действии. Поэтому исследователям пришлось использовать специальные фотоустройства, снимающие 40 000 кадров в секунду. Затем эксперты освещали жучков и легонько толкали кисточкой, чтобы побудить этих насекомых сделать сальто назад.

Биологи сняли на видео крошечного жука, который делает самое быстрое сальто назад на Земле

"Шаровому пружинохвосту нужна лишь одна тысячная секунды, чтобы отскочить от земли. Эти жуки могут достичь максимальной скорости 368 оборотов в секунду", – сказал Смит.

Судя по невероятному видео, ученым удалось снять суперовое видео, которое поможет в исследовании данного вида крошечных насекомых.

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