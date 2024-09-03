Астрофотограф 'поймал' на фото туманность 'Летучая мышь' и комету C/2023 E1 Atlas

Астрофотограф поделился невероятными фотографиями далекого вечернего неба. Мигель Кларо зафиксировал комету C/2023 E1 Atlas в редкой встрече с "Летящей мышью" и туманностью "Кальмар"

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Подробное изображение глубокого неба демонстрирует драматическую сцену, разворачивающуюся на разных длинах волн. Астрофотограф отмечает, что в его фотографии детализирована космическая какофония туманностей, звезд и периодической кометы с орбитальным периодом 85 лет, пишет Space.com.

Мигель Кларо рассказал, что портрет глубокого неба, сделанный в разных длинах волн между Ha, OIII и RGB, показывает большое красное облако сияющего водорода от Sh2-129, известного как туманность "Летучая мышь". Туманность с физическим диаметром 271 световой год содержит туманность "Кальмара", которая тянется в центре длиной 50 световых лет.

Хотя у края красных крыльев "Летучей мыши" виден дополнительный зеленоватый диффузный шар, но по словам экспертов, это не новый тип причудливой туманности, а редкая встреча с посетителем Солнечной системы – одинокой, слабой кометой C/2023 E1 Atlas.

По данным Международного астрономического союза (IAU), комета C/2023 E1 Atlas вращается вокруг Солнца каждые 85 лет на среднем расстоянии 19 астрономических единиц (астрономическая единица равна 149 597 871 километру).

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