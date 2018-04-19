Стало известно имя самой красивой женщины в мире

Самой красивой женщиной, по версии журнала People, стала певица Пинк, настоящее имя которой Алиша Бет Мур.

Исполнительница оказалась на обложке специального выпуска издания. На снимке Пинк запечатлена с двумя своими детьми.

"Она может быть поп-звездой и лауреатом "Грэмми", но звезда нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться", — говорится в підписи.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс.

Как сообщал "Обозерватель", ученые нашли идеальное женское тело.