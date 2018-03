"Орала и царапалась": российскую журналистку изнасиловал уборщик элитного отеля

Российскую журналистку Анну Карабаш изнасиловали в элитном отеле на Сейшельских островах.

Сексуальное нападение на девушку совершил уборщик гостиницы, в которой она жила во время командировки. Эту историю Анна рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Меня изнасиловали 4 мая 2017 года в супер-роскошном отеле Senses Zil Pasyon. Там я была в качестве журналиста, это была пресс-поездка. Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик - не знаю как, ибо я спала, - и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до этого не видела. Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал", - призналась девушка.

По словам журналистки, ее крики не помогали, так как виллы расположены достаточно далеко друг от друга и никто ничего, видимо, не слышал.

"После того, как я путем хитростей и переговоров дала ему сильное снотворное, я дождалась пока он заснет и побежала искать помощь. Я бегала примерно час. Это частный остров, холмистый. До зоны ресторана бегом около 20 минут. Виллы - в джунглях, далеко друг от друга. Не могла найти никого. Забралась в офис, все телефоны не работали на внешние звонки. Внутренние - никто не брал. В итоге все-таки пришел ночной охранник. Пришла заспанная менеджер, Лиззи Ли. Она сказала, что вызовет полицию", - продолжила Карабаш.

При этом, утверждает журналистка, полиция была вызвана лишь спустя восемь часов после того, как она сообщила о преступлении.

"Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Вы получили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены. Отель продолжал и продолжает вести себя чудовищно по отношению ко мне. Я подала на них в суд на Сейшелах. И я ездила в декабре на суд над насильником на Сейшелы. Решения пока нет - его перенесли на май. Дата слушаний по гражданскому иску еще не назначена", - добавила Анна.

Журналистка призналась, что до сих пор проходит пост-травматическую терапию после пережитого.

