"Кричала та дряпалася": російську журналістку згвалтував прибиральник елітного готелю

Російську журналістку Анну Карабаш згвалтували в елітному готелі на Сейшельських островах.

Сексуальний напад на дівчину зробив прибиральник готелю, в якому вона жила під час відрядження. Цю історію Анна розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Мене згвалтували 4 травня 2017 року в супер-розкішному готелі Senses Zil Pasyon. Там я була в якості журналіста, це була прес-поїздка. Я спала на віллі. Була ніч, пів на першу ночі. Прийшов прибиральник - не знаю як, бо я спала, - і згвалтував мене. Я цю людину ніколи до цього не бачила. Він був з ножем та обіцяв убити. Я кричала. Я виривалася. Я дряпалася. Він був сильнішим. Тривожної кнопки не було поруч. Зателефонувати він мені не давав", - зізналася дівчина.

Анна Карабаш Facebook-аккаунт Анни Карабаш

За словами журналістки, її крики не допомагали, тому що вілли розташовані досить далеко одна від одної та ніхто нічого, мабуть, не чув.

"Після того, як я шляхом хитрощів і переговорів дала йому сильне снодійне, я дочекалася поки він засне та побігла шукати допомогу. Я бігала приблизно годину. Це приватний острів, горбистий. До зони ресторану бігом близько 20 хвилин. Вілли - в джунглях, далеко одна від одної. Не могла знайти нікого. Забралася в офіс, всі телефони не працювали на зовнішні дзвінки. Внутрішні - ніхто не брав. У підсумку все таки прийшов нічний охоронець. Прийшла заспана менеджер, Ліззі Лі. Вона сказала, що викличе поліцію", - продовжила Карабаш.

При цьому, стверджує журналістка, поліція була викликана лише через вісім годин після того, як вона повідомила про злочин.

Анна Карабаш Facebook-аккаунт Анни Карабаш

"Співвласниця готелю Лаура Валабджі початку нашу бесіду зі слів: "Did you get pleasure last night?" ("Ви отримали задоволення минулої ночі?"), після чого мирні переговори були з мого боку закінчені. Готель продовжував і продовжує вести себе жахливо по відношенню до мене. Я подала на них до суду на Сейшелах. І я їздила в грудні на суд над гвалтівником на Сейшели. Рішення поки немає - його перенесли на травень. Дата слухань за цивільним позовом ще не призначена", - додала Анна.

Анна Карабаш Facebook-аккаунт Анни Карабаш

Журналістка зізналася, що до сих пір проходить пост-травматичну терапію після пережитого.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Росії психічно хворий боксер-маніяк зґвалтував дівчину, яка вирішила його кинути.