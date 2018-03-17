Культовый писатель спрогнозировал будущее России и Украины

Культовый российский писатель Виктор Пелевин считает, что Украина и Россия обязательно помирятся.

Такую мысль один из самых загадочных современных писателей высказал во время беседы с журналистом издания "Аргументы-live".

На вопрос о том, чем закончится украинско-российский конфликт, Виктор ответил: "Помиримся, но не скоро".

При этом он добавил, что не имеет отношения к политике.

Виктор Пелевин ХОЧУ.ua

"Я не вмешиваюсь в политику. По возможности. Это нечестно, писателю пытаться быть политическим актором (лицо или общественная группа, воздействующие на процесс принятия и осуществления решений в данной политической системе. - Ред.)", - признался Пелевин.

Виктор Пелевин — русский писатель, автор культовых романов 1990-х годов: "Омон Ра", "Чапаев и Пустота" и "Generation "П". Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых "Малый Букер" (1993) и "Национальный бестселлер" (2004).

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский писатель Лесь Подеревянский сделал резкое заявление о России.