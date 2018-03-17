"Помиримось": культовий письменник спрогнозував майбутнє Росії і України

Культовий російський письменник Віктор Пелевін вважає, що Україна та Росія обов'язково помиряться.

Таку думку один з найзагадковіших сучасних письменників висловив під час бесіди з журналістом видання "Аргументи-live".

На питання про те, чим закінчиться українсько-російський конфлікт, Віктор відповів: "Помиримось, але не скоро".

При цьому він додав, що не має відношення до політики.

Віктор Пєлєвін ХОЧУ.ua

"Я не втручаюся в політику. По можливості. Це нечесно, письменнику намагатися бути політичним актором (особа або громадська група, що впливають на процес прийняття та здійснення рішень у політичній системі. - Ред.)", - зізнався Пєлєвін.

Віктор Пєлєвін - російський письменник, автор культових романів 1990-х років: "Омон Ра", "Чапаєв і Пустота" і "Generation" П ". Лауреат численних літературних премій, серед яких "Малий Букер" (1993) і "Національний бестселер" (2004).

Як повідомляв "Обозреватель", раніше український письменник Лесь Подерев'янський зробив різку заяву про Росію.