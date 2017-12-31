31 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 31 декабря в Украине и мире.

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Что 31 декабря празднуют в Украине и в мире

Канун Нового года.

День Святого Сильвестра у католиков.

Кто из знаменитостей родился 31 декабря

В 1965 году в Теребовле родился известный украинский певец Виктор Павлик.

Терноград

Выпускник кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств.

В 1983 начал работать художественным руководителем ВИА "Эверест" Микулинецкого районного дома культуры (Тернопольская область).

Два года учился в ПТУ № 18 г. Комсомольска Полтавской области, которое окончил в 1984 году. Здесь родился и вырос его сын Александр.

В 1989 году окончил Теребовлянское культурно-просветительное училище по специальности дирижер хорового коллектива, вокалист.

В течение 1992-1995 годов выступал в Тернопольской областной филармонии, в группе "Анна Мария". В тот период группа стала победителем многих конкурсов и фестивалей в Украине и за рубежом.

В 1994 году песня "Ти подобаєшся менІ" Сергея Лазо стала лучшим лирическим шлягером Украины, а "Анна Мария" - лучшей поп-группой Украины.

В 1996 году вернулся из Турции в Киев с песней "Шикидым", ставшая очень популярной.

В 2000 - издал общий с Анжеликой Рудницкой альбом "Чудо", который назван самым популярным альбомом года.

Капитан футбольной команды звезд украинской эстрады "Маэстро". Владеет турецким языком. Болельщик киевского "Динамо".

2011 был номинирован на премию YUNA в категории "Лучший исполнитель" за достижения в музыке за 20 лет.

Выпустил 13 альбомов.

Что интересного в мире произошло 31 декабря

1992 - прекратило существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия.

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