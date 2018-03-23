У світі бурхливо сперечаються, якого кольору тенісний м'яч

Користувачі соцмереж з різних куточків світу підключилися до активних дискусій на тему того, якого ж насправді кольору стандартні тенісні м'ячі: одні твердять, що зеленого, інші схиляються до жовтого.

Цікавим є той факт, що відтінок м'ячів є стандартним і не змінюється вже багато років, однак, як виявилося, люди сприймають його абсолютно по-різному.

Це і викликало суперечки користувачів соцмереж. Люди стали порівнювати відтінок м'ячів на сонці і в тіні, уточнювати колір у графічних редакторах і навіть підключати до суперечки знаменитостей спорту.

Один із найвідоміших тенісистів сучасності Роджер Федерер вирішив покласти край суперечкам, заявивши під час зустрічі з фанами, що колір м'яча є "без сумнівів жовтим".

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa - Delaney Dold (@delaneyanndold) 19 березня 2018 р.

Але навіть думка швейцарця не заспокоїло користувачів соцмереж, які так і не визначилися, жовтий чи зелений.

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