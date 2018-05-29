В Україні хочуть перевіряти роботу підприємств в зоні ООС

Народні депутати України мають намір забезпечити державний контроль за дотриманням законодавства про працю та її охорону, а також перевірки підприємств, які працюють на території ООС.

Відповідні законодавчі ініціативи підтримав комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, повідомляє прес-служба парламенту.

Народні депутати мають намір забезпечити перевірку підприємств в зоні ООС Офіційна сторінка ВРУ в Україні

Члени комітету підтримали та рекомендували парламенту прийняти у першому читанні за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці (№ 8045 від 15.02.2018).

Метою законопроекту є відновлення повноцінного державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог Конвенцій Міжнародної організації праці.

Для реалізації цієї мети автори вносять зміни до закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, відповідно до яких заходи контролю відповідними органами органами будуть здійснюватися у встановленому цим законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Водночас, змінами до Кодексу законів про працю України, Закону України „Про охорону праці” та Закону України „Про зайнятість населення” автори пропонують передбачити, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці та державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення здійснюватиметься у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім цього, Комітет рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу проект закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (№ 8101 від 07.03.2018).

Реалізація положень законопроекту має врегулювати питання здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у зоні проведення ООС, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

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