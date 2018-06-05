Суд обязал САП закрыть дело по Охендовскому

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру в кратчайшие сроки передать обвинительный акт по подозрению во взяточничестве председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в суд или же закрыть уголовное производство.

"Жалобу адвоката о признании бездействия противоправным и обязать совершить действия - удовлетворить частично. Обязать компетентных должностных лиц САП Генеральной прокуратуры выполнить требования ч.2 ст. 283 УПК Украины в уголовном производстве...", - отмечается в постановлении, внесенном в реестр судебных решений.

Отметим, решение суда не подлежит обжалованию. Также прокурор, согласно ч.2 ст. 283 УПК, в самые короткие сроки должен закрыть уголовное производство, обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности или же обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Защитник Охендовского подтвердила данное решение суда, подчеркнув, что САП обязана закрыть уголовное производство в отношении председателя ЦИК или же направить обвинительный акт в суд.

При этом в САП заявили, что не получали текста решения суда, но готовы его обжаловать.

Напомним, 13 декабря 2016 года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). 25 апреля САП неожиданно приостановила следствие в отношении Охендовского.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей осенью выяснилось, что следователи САП не смогли доказать наличие у председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского особняка под Киевом, о котором СМИ сообщили в декабре 2016 года.