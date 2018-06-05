Суд зобов'язав САП закрити справу по Охендовському

Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання захисту та зобов'язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в найкоротші терміни передати обвинувальний акт за підозрою у хабарництві голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до суду або ж закрити кримінальне провадження.

"Скаргу адвоката про визнання бездіяльності протиправним та зобов'язати вчинити дії - задовольнити частково. Зобов'язати компетентних посадових осіб САП Генеральної прокуратури виконати вимоги ч.2 ст. 283 КПК України у кримінальному провадженні...", - наголошується в постанові, внесеній до реєстру судових рішень.

Відзначимо, рішення суду не підлягає оскарженню. Також прокурор, відповідно до ч.2 ст. 283 КПК, у найкоротші терміни повинен закрити кримінальне провадження, звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або ж звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Захисник Охендовського підтвердила це рішення суду, підкресливши, що САП зобов'язана закрити кримінальне провадження щодо голови ЦВК або ж направити обвинувальний акт до суду.

При цьому в САП заявили, що не отримували тексту рішення суду, але готові його оскаржити.

Нагадаємо, 13 грудня 2016 року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Одержання хабара у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище"). 25 квітня САП несподівано припинила слідство стосовно Охендовського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої осені з'ясувалося, що слідчі САП не змогли довести наявність у голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського особняка під Києвом, про який ЗМІ повідомили в грудні 2016 року.