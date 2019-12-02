Онлайн и сразу на два тура: ЦИК приняла революционные изменения в правилах голосования на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила упрощенный порядок временной смены места голосования на выборах в Украине.

В частности, украинцы смогут поменять место голосования онлайн. Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник, 2 декабря, сообщила гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.

Для этого избирателям нужно заполнить заявление через электронную форму на сайте Центризбиркома, а подтверждение подачи и удостоверение о смене места будет отправлено на электронную почту. Также можно передать письменное заявление через уполномоченное лицо, имеющее при себе нотариально заверенную доверенность.

"ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и представить свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц.

Наконец мы вышли на тот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса", – подчеркнул глава ЦИК Олег Диденко.

Иллюстрация. Выборы Реальная газета

Напомним, раньше для изменения места голосования нужно было лично прийти в отдел ведения Госреестра избирателей и написать соответствующее заявление.

К тому же, если был второй тур выборов, то писать заявления надо было дважды. Согласно новым правилам, во время выборов президента Украины избиратели будут иметь возможность менять место голосования сразу на два тура.

Возможность временно изменить место голосования также получат граждане, не имеющие прописки.

При этом порядок не распространяется на местные выборы, а только на выборы президента и народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, однако на отдельных территориях они могут состояться раньше.

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