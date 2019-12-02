Онлайн і відразу на два тури: ЦВК прийняла революційні зміни в правилах голосування на виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила спрощений порядок тимчасової зміни місця голосування на виборах в Україні.

Зокрема, українці зможуть змінити місце голосування онлайн. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії в понеділок, 2 грудня, повідомила громадянська мережа "ОПОРА" у Facebook.

Для цього виборцям потрібно заповнити заяву через електронну форму на сайті Центрвиборчкому, а підтвердження подачі та посвідчення про зміну місця буде відправлено на електронну пошту. Також можна передати письмову заяву через уповноважену особу, що має при собі нотаріально завірене доручення.

"ЦВК підійшла до підготовки сьогоднішнього рішення досить нетрадиційно. Вперше було запропоновано представникам громадськості та експертного середовища взяти участь у підготовці проекту нового Порядку і представити свої зауваження та пропозиції. Крім того, щодо цього питання було проведено відкрите нараду за участю зацікавлених осіб.

Нарешті ми вийшли на той документ, який, на мою думку, дійсно дозволить істотно спростити процес тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси", – підкреслив глава ЦВК Олег Діденко.

Ілюстрація. Вибори Реальная газета

Нагадаємо, раніше для зміни місця голосування потрібно було особисто прийти до відділу ведення Держреєстру виборців і написати відповідну заяву.

До того ж, якщо був другий тур виборів, то писати заяви треба було двічі. Згідно з новими правилами, під час виборів президента України виборці матимуть можливість змінювати місце голосування відразу на два тури.

Можливість тимчасово змінити місце голосування також отримають громадяни, які не мають прописки.

При цьому порядок не поширюється на місцеві вибори, а тільки на вибори президента та народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, проте на окремих територіях, можливо, й раніше.

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