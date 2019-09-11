Депутаты на крючке: что означает закон о прослушке

Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить контроль за народными депутатами. В его новом проекте закона 1009 Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований предоставляется право прослушивать нардепов без решения парламента.

Это еще один шаг к тотальному контролю за Верховной Радой. После того, как гарант получит возможность назначать руководителей НАБУ и ГБР, абсолютно каждый народный избранник будет "на крючке".

В чем угроза такого решения и какова цель — разбирался OBOZREVATEL.

Что еще может принять Зеленский?

Важно подчеркнуть, с момента первого дня работы Верховной Рады 9-го созыва президент Владимир Зеленский внес целый ряд проектов законов, которые ослабляют действующий парламент.

Среди важных инициатив стоит выделить:

Отмена депутатской неприкосновенности;

Законопроект о предоставлении права президенту назначать руководителей ГБР и НАБУ (з.п 1014);

Законопроект о переходе Национальной гвардии под управление главы государства (сейчас она подчиняется Министерству внутренних дел);

Право самостоятельно назначать регуляторов (НКРЭКУ и другие).

В этой цепочке инициатив Владимира Зеленского, разрешение на прослушку народных депутатов является связным звеном. С одной стороны в этом нет ничего плохого. Как правильно говорят "слуги народа", теперь нардепы становятся равны перед законом, как и рядовые украинцы.

С другой — это прямой механизм для возможного давления на парламент со стороны правоохранительных органов. Ведь уже с 1 января 2020 года народные избранники останутся практически беззащитными перед возможным преследованием за свои политические взгляды. Возможно, именно такими законопроектами президент еще на раннем этапе хочет удержать власть над фракцией.

Но и это не все. Учитывая желание Владимира Зеленского контролировать "все и всех" подобные решения приближают страну к авторитарному режиму. К примеру, как в соседней Беларуси при управлении Александра Лукашенко. Когда вся власть в стране неформально сфокусирована в руках главы государства.

Чего приняли сейчас

Проект закона Верховная Рада уже приняла в первом чтении, за него проголосовали 297 избранников. Также парламент отправил его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Сама идея президента состоит сразу из нескольких важных тезисов:

Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) рекомендуется разрешить самостоятельно снимать информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Проще говоря — после принятия данного проекта закона сотрудники антикоррупционных органов могут без решения Верховной Рады заниматься прослушкой народных депутатов, собирать на них информацию и так далее.

Кроме того, из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении. Стоит отметить, после принятия правки тысячи людей по всей Украине не могли похоронить своих близких.

Предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Что думают в "Слуге народа"

Решение было поддержано в первую очередь народными депутатами от президентской партии. Кнопку "За" в СН нажали 239 народных депутатов.

По словам члена СН Роксоланы Пидласы, в принятом законопроекте нет ничего страшного. Он никак не ограничивает деятельность нардепов.

"Правила для народных депутатов не должны отличаться от тех, которые работают и для всех украинцев. Если ГБР и НАБУ может прослушивать других чиновников, к примеру, министров или замминистров без решения суда, то для нардепов правила должны быть аналогичны", — подчеркнула OBOZREVATEL Пидласа.

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Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, идея Зеленского лишь адаптирует украинское законодательство к новым реалиям. Речь идет об изменениях, ранее уже принятых Верховной Радой, в частности отмена депутатской неприкосновенности. Новым же законом об отмене прослушки, по мнению Корниенко, "слуги народа" лишь становятся равны перед Уголовным Кодексом.

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