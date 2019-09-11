Депутати на гачку: що означає закон про прослуховування

Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити контроль за народними депутатами. У його новому проєкті закону 1009 Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань надається право прослуховувати нардепів без рішення парламенту.

Це ще один крок до тотального контролю за Верховною Радою. Після того, як гарант отримає можливість призначати керівників НАБУ і ДБР, абсолютно кожен народний обранець буде "на гачку".

У чому загроза такого рішення і яка мета — розбирався OBOZREVATEL.

Що ще може ухвалити Зеленський?

Важливо наголосити, з моменту першого дня роботи Верховної Ради 9-го скликання президент Володимир Зеленський вніс цілу низку проєктів законів, які послаблюють діючий парламент.

Серед важливих ініціатив варто виділити:

Скасування депутатської недоторканності;

Законопроєкт про надання права президенту призначати керівників ДБР і НАБУ (з.п 1014);

Законопроєкт про перехід Національної гвардії під управління глави держави (зараз вона підпорядковується Міністерству внутрішніх справ);

Право самостійно призначати регуляторів (НКРЕКП та інші).

У цьому ланцюжку ініціатив Володимира Зеленського, дозвіл на прослушку народних депутатів є зв'язковою ланкою. З одного боку в цьому немає нічого поганого. Як правильно кажуть "слуги народу", тепер нардепи стають рівними перед законом, як і пересічні українці.

З іншого — це прямий механізм для можливого тиску на парламент з боку правоохоронних органів. Адже вже з 1 січня 2020 року народні обранці залишаться практично беззахисними перед можливим переслідуванням за свої політичні погляди. Можливо, саме такими законопроєктами президент ще на ранньому етапі хоче утримати владу над фракцією.

Але і це не все. З огляду на бажання Володимира Зеленського контролювати "все і всіх" подібні рішення наближають країну до авторитарного режиму. Наприклад, як у сусідній Білорусі при управлінні Олександра Лукашенка. Коли вся влада в країні неформально сфокусована в руках глави держави.

Чого ухвалили зараз

Проєкт закону Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні, за нього проголосували 297 обранців. Також парламент відправив його на підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

Сама ідея президента складається одразу з декількох важливих тез:

Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР) рекомендується дозволити самостійно знімати інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Простіше кажучи — після ухвалення цього проєкту закону співробітники антикорупційних органів можуть без рішення Верховної Ради займатися прослуховуванням народних депутатів, збирати на них інформацію і так далі.

Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру. Варто відзначити, після ухвалення правки тисячі людей по всій Україні не могли поховати своїх близьких.

Пропонується надати слідчому судді, суду при постановці рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні за тяжким або особливо тяжким корупційним злочином.

Що думають у "Слузі народу"

Рішення було підтримано в першу чергу народними депутатами від президентської партії. Кнопку "За" в СН натиснули 239 народних депутатів.

За словами члена СН Роксолани Підласи, в ухваленому законопроєкті немає нічого страшного. Він ніяк не обмежує діяльність нардепів.

"Правила для народних депутатів не повинні відрізнятися від тих, які працюють і для всіх українців. Якщо ДБР і НАБУ може прослуховувати інших чиновників, наприклад, міністрів або заступників міністрів без рішення суду, то для нардепів правила повинні бути аналогічні", — наголосила OBOZREVATEL Підласа.

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Заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко заявив, ідея Зеленського лише адаптує українське законодавство до нових реалій. Йдеться про зміни, раніше вже ухвалені Верховною Радою, зокрема скасування депутатської недоторканності. Новим же законом про скасування прослушки, на думку Корнієнка, "слуги народу" лише стають рівними перед Кримінальним Кодексом.

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