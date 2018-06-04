Отчитываться по НДС в Украине придется по-новому

Министерство финансов Украины изменило форму декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и порядок ее заполнения.

Соответствующие изменения утверждены приказом Минфина от 23.03.2018 года № 381, который вступил в силу 1 июня 2018 года.

Правительство изменило форму декларации по НДС pixabay.com

А именно:

1. В таблице 1 (ДС9) (приложение 9) указывается объем налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по поставке товаров по результатам деятельности по операциям, определенным пунктом 161.3 статьи 161 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", рассчитанный по данным налоговых накладных за соответствующий отчетный (налоговый) период, зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных".

2. Внесены изменения в приложение 5 (Д5). Раздел I приложения дополнен двумя новыми таблицами:

- в случае формирования суммы налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период на основании налоговых накладных, не зарегистрированных в в Едином реестре налоговых накладных на дату подачи декларации, сведения о таких налоговых накладных указываются в таблице 1.1;

- сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды, указываются в таблице 1.2, кроме налоговых накладных, которые составлены в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д5) (приложение 5).

3. Также приложение 1 (Д1) дополнено двумя новыми таблицами:

- в случае корректировки налоговых обязательств в связи с увеличением суммы компенсации за отчетный (налоговый) период на основании расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде и не зарегистрированных в ЕРНН на дату подачи декларации, заполняется таблица 1.1;

- сведения о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за прошлые отчетные (налоговые) периоды на основании расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН, указываются в таблице 1.2, кроме расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д1) (приложение 1).

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