Звітувати за ПДВ в Україні доведеться по-новому

Міністерство фінансів України змінило форму декларації з податку на додану вартість (ПДВ) і порядок її заповнення.

Відповідні зміни затверджені наказом Мінфіну від 23.03.2018 року № 381, який набрав чинності 1 червня 2018 року.

Уряд змінив форму декларації з ПДВ pixabay.com

А саме:

1. У таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) вказується обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з поставки товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних".

2. Внесено зміни в додаток 5 (Д5). Розділ I додатка доповнений двома новими таблицями:

- в разі формування суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, які не зареєстровані в в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні вказуються в таблиці 1.1;

- відомості про суми ПДВ, зазначені в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та які не зареєстровані в в ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ, включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди, вказуються в таблиці 1.2, крім податкових накладних, які складені в звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, і які не зареєстровані в ЄРПН, зазначених в таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5).

3. Також додаток 1 (Д1) доповнено двома новими таблицями:

- в разі коригування податкових зобов'язань у зв'язку зі збільшенням суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених в звітному (податковому) періоді і не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання декларації, заповнюється таблиця 1.1;

- відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та які не зареєстровані в в ЄРПН, вказуються в таблиці 1.2, крім розрахунків коригування, складених в звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, і які не зареєстровані в ЄРПН, зазначених в таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1).

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