Нагулялся? Почему в Украине могут отозвать из отпуска

В Украине работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска. Но основания для этого должны быть серьезнее, чем то, что в офисе некому работать.

Если работодатель все же хочет отозвать сотрудника, то для этого ему нужно согласие последнего, пишет UBR.ua.

Работодатель может отозвать сотрудника из отпуска pixabay.com

Ст.79 КЗоТ и ст.12 закона "Об отпусках" четко определяют случаи, когда сотрудника можно отозвать из отпуска:

1. предотвращение стихийного бедствия;

2. предотвращение производственной аварии или немедленное устранение их последствий;

3. предотвращение несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия, учреждения, организации;

4. в других случаях, предусмотренных законодательством.

Новости Что происходит с неиспользованным отпуском украинцев

Только для госслужащих предусмотрен отдельный порядок, когда чиновников могут отозвать просто по приказу (распоряжению) руководителя госслужбы. Часть неиспользованного отпуска по согласованию с руководителем госоргана предоставляется чиновнику в любое время соответствующего года или присоединяется к отпуску в следующем году с возмещением непредвиденных расходов государственного служащего в связи с его отзывом из отпуска.

Для всех остальных отзыв из отпуска допускается только при следующих условиях:

• согласие работника;

• основная непрерывная часть отпуска (до отзыва или после него) должна составлять не менее 14 календарных дней;

• неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется работнику по окончании действия причин, по которым он отозван из отпуска.

Либо по согласию работника часть отпуска может быть перенесена на другой период, при условии, что она будет предоставлена до конца рабочего года, но не позже 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск (ст. 12 Закона "Об отпусках").

Для отзыва работника из отпуска на предприятии издается приказ. В приказе обязательно указывается основание для отзыва и срок, на который отпуск прерывается, и оговаривается порядок использования оставшейся части отпуска.

Кроме того, работодатель должен получить письменное согласие работника на отзыв из отпуска. Это может быть заявление работника о готовности отказаться от отдыха или отметка о том, что работник не возражает выйти на работу по служебной записке работодателя.

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