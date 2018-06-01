Нагулявся? Чому в Україні можуть відкликати з відпустки

В Україні роботодавець має право відкликати співробітника з відпустки. Але підстави для цього повинні бути серйознішими, ніж те, що в офісі немає кому працювати.

Якщо роботодавець все ж хоче відкликати співробітника, то для цього йому потрібна згода останнього, пише UBR.ua.

Роботодавець може відкликати співробітника з відпустки pixabay.com

Ст.79 КЗпП і ст.12 закону "Про відпустки" чітко визначають випадки, коли співробітника можна відкликати з відпустки:

1. запобігання стихійному лиху;

2. запобігання виробничій аварії або негайне усунення її наслідків;

3. запобігання нещасним випадкам, простою, загибелі або псуванню майна підприємства, установи, організації;

4. в інших випадках, передбачених законодавством.

Новини Що відбувається з невикористаним відпусткою українців

Тільки для держслужбовців передбачений окремий порядок, коли чиновників можуть відкликати просто за наказом (розпорядженням) керівника держслужби. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником держоргану надається чиновнику в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням з відпустки.

Для всіх інших відкликання з відпустки допускається тільки за таких умов:

• згода працівника;

• основна безперервна частина відпустки (до відкликання або після нього) повинна становити не менше 14 календарних днів;

• невикористана частина щорічної відпустки надається працівникові після закінчення дії причин, через які він відкликаний з відпустки.

Або за згодою працівника частина відпустки може бути перенесена на інший період, за умови, що вона буде надана до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ст. 12 Закону "Про відпустки").

Для відкликання працівника з відпустки на підприємстві видається наказ. У наказі обов'язково зазначається підстава для відкликання і термін, на який відпустку переривається, і оговорюється порядок використання решти відпустки.

Крім того, роботодавець повинен отримати письмову згоду працівника на відкликання з відпустки. Це може бути заява працівника про готовність відмовитися від відпочинку або відмітка про те, що працівник не заперечує вийти на роботу по службовій записці роботодавця.

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