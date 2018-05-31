Что происходит с неиспользованным отпуском украинцев

Конституция Украины гарантирует каждому работнику ежегодный оплачиваемый отпуск. Но если он не смог или не захотел отгулять его, закон позволяет использовать накопленные дни в течение следующих 12 месяцев.

Однако если работник и в следующем году не отправился отдыхать, это становится проблемой для работодателя, пишет UBR.ua.

Неиспользованные отпускные дня накапливаются pixabay.com

По словам юристов, эти накопленные дни нельзя списать, а компенсировать деньгами закон позволяет только в случаях:

1. увольнения работника;

2. перевода на другое предприятие;

3. замены ежегодного отпуска денежной компенсацией;

4. после смерти работника — наследникам.

"Денежная компенсация выплачивается за все время неиспользованного отпуска, то есть без срока давности. При этом выплата компенсации работнику по его желанию вместо отпуска возможна только если работник использовал не менее 24 календарных дней своего отпуска", — говорит юрист Инесса Летич.

То есть, когда сотрудник из года в год не берет отпуск, эти дни не сгорают, а постоянно накапливаются. При этом работнику могут повышать зарплату, проводить индексации и т.п., а затем при увольнении предприятию придется выплатить всю сумму отпускных, исходя из последней актуальной для расчета зарплаты.

Поэтому предприятия пытаются воздействовать на своих трудоголиков, постоянно напоминая им о необходимости оформить отпуск согласно графику, и за две недели до начала отдыха по плану. Но это не всегда срабатывает. Поэтому нередко работодатели говорят, что неиспользованный отпуск "сгорит" и компенсации не будет.

Но такой обман может дорого обойтись. Уже бывали случаи, когда по совету юристов работники судились с компаниями и добивались выплат за все годы неиспользованного отпуска. Кроме того, предприятию грозит штраф за нарушение трудового законодательства в размере трех минимальных зарплат за каждый такой выявленный случай.

Чтобы получить компенсацию, работник (или его наследник) должен подать заявление в произвольной форме, где указать основание для получения компенсации (увольнение, перевод на другое место работы, замена части ежегодного отпуска, смерть работника). На основании заявления издается приказ о выплате денежной компенсации. При этом лицам до 18 лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

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