Фото- и видеофиксация на дорогах Украины: когда заработает и что изменит

В Украине ежегодно тысячи людей гибнут и десятки тысяч получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Подавляющее большинство таких ДТП происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

Чтобы уменьшить количество смертей на дорогах, парламентский подкомитет по вопросам безопасности дорожного движения 30 мая 2018 представил "Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения".

Документ основан на внедрении системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. ЭП узнавала, когда и как эта система заработает.

Тысячи погибших и десятки тысяч травмированных

В 2017 году в результате ДТП в Украине погибли 3432 человека, еще 34 677 получили травмы. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, ежесуточно в Украине в результате ДТП в среднем гибнет восемь человек и 92 человека травмируются.

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Он называет следующие основные причины ДТП в Украине: превышение скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, управление в состоянии опьянения.

Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения должна к 2020 году уменьшить количество смертей и травм в результате ДТП на 30%.

"Государство финансирует мероприятия по безопасности дорожного движения. Средства пойдут на сохранение жизни людей и улучшение инфраструктуры безопасности движения. В первую очередь, речь идет об уменьшении мест концентрации ДТП", - говорит председатель парламентского подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения Игорь Диденко.

По его словам, в целом на мероприятия по безопасности дорожного движения предусмотрено 5% дорожного фонда. За три года этот бюджет составит 9 млрд грн.

Часть этих средств пойдет на создание системы фото- и видеофиксации нарушений правил движения. На финансирование системы парламентарии также предлагают тратить 50% уплаченных штрафов за нарушение ПДД, но для этого нужно принять отдельный закон. Такой законопроект появится в ближайшее время.

Диденко также сообщил, что, по данным Министерства финансов, в 2017 году было уплачено 260 млн грн штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Количество аварий уменьшится через полгода

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, руководство правительства поставило задачу запустить систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2018 года.

"Чтобы были первые инсталляции и работала система обработки данных, чтобы нарушителям направлялись письма и взаимодействовали все реестры", - говорит Криклий.

За три года МВД хочет установить 3726 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Сотрудники ведомства будут устанавливать комплексы совместно с работниками "Укравтодора" на тех участках, где ДТП происходят чаще всего. Согласно европейской практике, после установки такого комплекса количество аварий существенно уменьшается в течение полугода-года.

В Польше за три года количество ДТП на аварийно-опасных участках после установления комплексов автоматической фиксации нарушений упала на 50%.

Авторы стратегии планируют внести изменения в законодательство, которые позволят часть поступлений от административных штрафов передавать в местные бюджеты. Общины будут покупать комплексы автоматической фиксации и обслуживать их.

Как будет работать система

К концу 2018 года по всей стране должны заработать 200-300 комплексов. Система будет фиксировать нарушения на фото или на видео. Фото- или видеодоказательство нарушения правил дорожного движения комплекс посылать защищенным каналом связи к общему центру обработки данных МВД и Национальной полиции.

Оператор будет проверять нарушения, идентифицировать пользователя транспортного средства и составлять административную постановление. После этого она через "Укрпочту" в виде бумажного листа заказным отправлением будет направляться в адрес регистрации владельца транспортного средства.

Любой владелец авто сможет зарегистрироваться в собственном электронном кабинете и внести там информацию о ответственного пользователя транспортного средства, чтобы письма адресовались непосредственно ему.

Процедура сообщения описана в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию сферы парковки транспортных средств", который вступит в силу 27 сентября 2018.

В частности, если почтальон дважды не сможет доставить письмо, лицо будет считаться уведомленным.

Также в электронном кабинете можно будет настроить получение письма о штрафе за нарушение правил дорожного движения на электронную почту.

Человек будет на оплату штрафа десять дней. После этого полиция передаст дело в Государственную исполнительную службу. "ДВС открывает исполнительное производство и использует весь инструментарий для взимания средств", - говорит первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как это работает в Великобритании

Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине помогали разрабатывать эксперты консультативной миссии Европейского Союза. Международный эксперт по безопасности дорожного движения из Великобритании Энди Удалл рассказал, как работает система автоматической фиксации нарушений ПДД в его стране.

Автоматические комплексы фиксируют нарушения с помощью камеры и ежедневно загружают записи на сервер. Затем в полицейском участке эту информацию анализируют и направляют нарушителям письма со штрафами. Если нарушитель не платит штраф в течение 14 дней, сумма штрафа увеличивается на 50%.

Если человек отказывается платить и этот штраф, дело передается в суд.

Если человек не появляется в суд, он выписывает еще больший штраф и направляет его по почте. Если человек не платит, полиция имеет право получить ордер, прийти к человеку домой и задержать ее в день. Если человек отказывается платить штраф, ее могут арестовать в неделю. Такое случаются редко.

Также человек может обжаловать штраф в суде. Тогда в судебном разбирательстве участвует полицейский, выписал штраф. Во время заседания воспроизводится видео нарушения, и суд принимает решение: отменить штраф или оставить его.

"Судебное обжалование происходит очень редко. Люди понимают: если нарушение зафиксировано на камеру, то его вряд ли можно оспорить", - объясняет Удалл.