Ежегодный отпуск: что важно знать украинцам

Конституция Украины гарантирует каждому работнику ежегодный оплачиваемый отпуск. Но далеко не все знают о дополнительных правах и обязанностях, которые связаны с этим.

О правилах и нормативах, про которые чаще всего забывают, пишет UBR.ua.

Конституция гарантирует каждому работнику ежегодный оплачиваемый отпуск pixabay.com

Отпуск не сгорает

Бывает, что работник по каким-то причинам не смог или не захотел использовать свой ежегодный отпуск, который гарантирован ему ст. 2 закона об отпусках. В таком случае закон позволяет использовать накопленные дни в течение следующих 12 месяцев. Однако если работник и в следующем году не отправился отдыхать, это становится проблемой для работодателя.

По словам юристов, эти накопленные дни нельзя списать, а компенсировать деньгами закон позволяет только в случаях:

1. увольнения работника;

2. перевода на другое предприятие;

3. замены ежегодного отпуска денежной компенсацией;

4. после смерти работника — наследникам.

"Денежная компенсация выплачивается за все время неиспользованного отпуска, то есть без срока давности. При этом выплата компенсации работнику по его желанию вместо отпуска возможна только если работник использовал не менее 24 календарных дней своего отпуска", — рассказала юрист Инесса Летич.

То есть, когда сотрудник из года в год не берет отпуск, эти дни не сгорают, а постоянно накапливаются. При этом работнику могут повышать зарплату, проводить индексации и т.п., а затем при увольнении предприятию придется выплатить всю сумму отпускных, исходя из последней актуальной для расчета зарплаты.

Предприятия пытаются воздействовать на своих трудоголиков, постоянно напоминая им о необходимости оформить отпуск согласно графику, и за две недели до начала отдыха по плану. Но это не всегда срабатывает. Поэтому нередко работодатели говорят, что неиспользованный отпуск "сгорит" и компенсации не будет.

Но такой обман может дорого обойтись. Уже бывали случаи, когда по совету юристов работники судились с компаниями и добивались выплат за все годы неиспользованного отпуска. А кроме того, предприятию грозит штраф за нарушение трудового законодательства в размере трех минимальных зарплат за каждый такой выявленный случай.

Чтобы получить компенсацию, работник (или его наследник) должен подать заявление в произвольной форме, где указать основание для получения компенсации (увольнение, перевод на другое место работы, замена части ежегодного отпуска, смерть работника). На основании заявления издается приказ о выплате денежной компенсации. При этом лицам до 18 лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

Бывает и наоборот, когда работники ищут любые поводы, чтобы увеличить длительность своего отдыха. И тут закон им дает возможность продлить отпуск за счет дополнительно выделяемых дней.

За работу у компьютера — в отпуск

Кроме основного ежегодного отпуска закон об отпусках предусматривает еще три вида дополнительного отдыха:

• ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда (ст.7);

• ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, например, за ненормированный рабочий день, за работу за компьютером и т.п. (ст.8);

• другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством, например, за выслугу лет госслужащим.

Работник, имеющий право на несколько дополнительных отпусков, должен выбрать один из них. Например, за ненормированный день или за работу с компьютером.

Из этого списка видно, что большая часть украинцев может воспользоваться своим правом на дополнительный отпуск по причине работы за компьютером. Для них, по словам Летич, отпуск может быть увеличен до 4 дней.

Как пояснила юрист Александра Чигрина, дополнительный отпуск за особенный характер труда предоставляется отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, продолжительностью до 35 календарных дней.

Список таких производств, работ, профессий и должностей утверждается Кабинетом министров Украины.

"Работники, которые работают на электронно-вычислительных машинах и вычислительных машинах - она связана з повышенным зрительным и нервно-эмоциональным напряжением, поэтому такую работу относят к работе с особенным характером труда. Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска должна устанавливаться коллективным или трудовым договором, в соответствии от времени занятости работника", — говорит Чигрина.

Только выбить такой отпуск непросто. Ведь закон требует, чтобы работа за компьютером занимала как минимум более 50% рабочего времени. А такой учет часов, проведенных за монитором, практически нигде не ведется. Никаких официальных форм отчетности на сей счет не существует.

"Поэтому здесь все зависит от доброй воли работодателя. Чаще всего дополнительный отпуск сотрудникам дают западные компании, для которых лишние 4 дня большой роли не играют, а портить отношения с сотрудниками и проверяющими они не хотят. Ведь не предоставление такого дополнительного отпуска — это нарушение", — отметила Инесса Летич.

Но выбить дополнительный отпуск — это полдела. Ведь руководство предприятия может вызвать сотрудника обратно. И тут надо четко знать, когда это возможно.

Отзыв по приказу

Как рассказала юрист Кристина Леонова, отозвать сотрудника из отпуска только потому, что в офисе некому работать (например, сменщик заболел), закон не позволяет.

Ст. 79 КЗоТ и ст.12 закона "Об отпусках" четко определяют случаи, когда такое возможно:

1. предотвращение стихийного бедствия;

2. предотвращение производственной аварии или немедленное устранение их последствий;

3. предотвращение несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия, учреждения, организации;

4. в других случаях, предусмотренных законодательством.

Только для госслужащих предусмотрен отдельный порядок, когда чиновников могут отозвать просто по приказу (распоряжению) руководителя госслужбы.

Часть неиспользованного отпуска по согласованию с руководителем госоргана предоставляется чиновнику в любое время соответствующего года или присоединяется к отпуску в следующем году с возмещением непредвиденных расходов государственного служащего в связи с его отзывом из отпуска.

Для всех остальных отзыв из отпуска допускается только при следующих условиях:

• согласие работника;

• основная непрерывная часть отпуска (до отзыва или после него) должна составлять не менее 14 календарных дней;

• неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется работнику по окончании действия причин, по которым он отозван из отпуска.

Либо по согласию работника часть отпуска может быть перенесена на другой период, при условии, что она будет предоставлена до конца рабочего года, но не позже 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск (ст. 12 Закона "Об отпусках").

Для отзыва работника из отпуска на предприятии издается приказ. В приказе обязательно указывается основание для отзыва и срок, на который отпуск прерывается, и оговаривается порядок использования оставшейся части отпуска.

Кроме того, работодатель должен получить письменное согласие работника на отзыв из отпуска. Это может быть заявление работника о готовности отказаться от отдыха или отметка о том, что работник не возражает выйти на работу по служебной записке работодателя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как должен оплачиваться отпуск, сколько дней можно брать за свой счет и кто имеет право на дополнительный отдых.