Щорічна відпустка: що важливо знати українцям

Конституція України гарантує кожному працівникові щорічну оплачувану відпустку. Але далеко не всі знають про додаткові права і обов'язки, які пов'язані з цим.

Про правила і нормативи, про які найчастіше забувають, пише UBR.ua.

Конституція гарантує кожному працівникові щорічну оплачувану відпустку pixabay.com

Відпустка не згорає

Буває, що працівник з якихось причин не зміг або не захотів використовувати свою щорічну відпустку, яка гарантована йому ст. 2 закону про відпустки. В такому випадку закон дозволяє використовувати накопичені дні протягом наступних 12 місяців. Однак якщо працівник і в наступному році не пішов відпочивати, це стає проблемою для роботодавця.

За словами юристів, ці накопичені дні не можна списати, а компенсувати грошима закон дозволяє лише у випадках:

1. звільнення працівника;

2. переведення на інше підприємство;

3. заміни щорічної відпустки грошовою компенсацією;

4. після смерті працівника - спадкоємцям.

"Грошова компенсація виплачується за весь час невикористаної відпустки, тобто без терміну давності. При цьому виплата компенсації працівникові за його бажанням замість відпустки можлива тільки якщо працівник використав не менше 24 календарних днів своєї відпустки", - розповіла юрист Інеса Летич.

Тобто, коли співробітник з року в рік не бере відпустку, ці дні не згорають, а постійно накопичуються. При цьому працівнику можуть підвищувати зарплату, проводити індексацію і т.п., а потім при звільненні підприємству доведеться виплатити всю суму відпускних, виходячи з останньої актуальної для розрахунку зарплати.

Підприємства намагаються впливати на своїх трудоголіків, постійно нагадуючи їм про необхідність оформити відпустку згідно з графіком, і за два тижні до початку відпочинку за планом. Але це не завжди спрацьовує. Тому нерідко роботодавці кажуть, що невикористана відпустка "згорить" і компенсації не буде.

Але такий обман може дорого обійтися. Вже бували випадки, коли за порадою юристів працівники судилися з компаніями і домагалися виплат за всі роки невикористаної відпустки. А крім того, підприємству загрожує штраф за порушення трудового законодавства в розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен такий виявлений випадок.

Щоб отримати компенсацію, працівник (або його спадкоємець) повинен подати заяву в довільній формі, де вказати підставу для отримання компенсації (звільнення, переведення на інше місце роботи, заміна частини щорічної відпустки, смерть працівника). На підставі заяви видається наказ про виплату грошової компенсації. При цьому особам до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Буває і навпаки, коли працівники шукають будь-які приводи, щоб збільшити тривалість свого відпочинку. І тут закон їм дає можливість продовжити відпустку за рахунок додатково виділених днів.

За роботу з комп'ютером - у відпустку

Крім основної щорічної відпустки закон про відпустки передбачає ще три види додаткового відпочинку:

• щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (ст.7);

• щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наприклад, за ненормований робочий день, за роботу за комп'ютером і т.п. (Ст.8);

• інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, наприклад, за вислугу років держслужбовцям.

Працівник, який має право на кілька додаткових відпусток, повинен вибрати одну з них. Наприклад, за ненормований день або за роботу з комп'ютером.

З цього списку видно, що велика частина українців може скористатися своїм правом на додаткову відпустку через роботу за комп'ютером. Для них, за словами Летич, відпустка може бути збільшена до 4 днів.

Як пояснила юрист Олександра Чигрина, додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, тривалістю до 35 календарних днів.

Список таких виробництв, робіт, професій і посад затверджується Кабінетом міністрів України.

"Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних машинах і обчислювальних машинах - вона пов'язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням, тому таку роботу відносять до роботи з особливим характером праці. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки повинна встановлюватися колективним або трудовим договором, відповідно до часу зайнятості працівника ", - говорить Чигрина.

Тільки вибити таку відпустку непросто. Адже закон вимагає, щоб робота за комп'ютером займала як мінімум більше 50% робочого часу. А такий облік годин, проведених за монітором, практично ніде не ведеться. Ніяких офіційних форм звітності з цього приводу не існує.

"Тому тут все залежить від доброї волі роботодавця. Найчастіше додаткову відпустку працівникам дають західні компанії, для яких зайві 4 дні великої ролі не грають, а псувати відносини зі співробітниками і перевіряючими вони не хочуть. Адже ненадання такої додаткової відпустки - це порушення" , - зазначила Інеса Летич.

Але вибити додаткову відпустку - це півсправи. Адже керівництво підприємства може викликати співробітника назад. І тут треба чітко знати, коли це можливо.

Відкликання за наказом

Як розповіла юрист Кристина Леонова, відкликати співробітника з відпустки тільки тому, що в офісі немає кому працювати (наприклад, той, хто на заміні, захворів), закон не дозволяє.

Ст. 79 КЗпП і ст.12 закону "Про відпустки" чітко визначають випадки, коли таке можливо:

1. запобігання стихійному лиху;

2. запобігання виробничій аварії або негайне усунення її наслідків;

3. запобігання нещасним випадкам, простою, загибелі або псуванню майна підприємства, установи, організації;

4. в інших випадках, передбачених законодавством.

Тільки для держслужбовців передбачений окремий порядок, коли чиновників можуть відкликати просто за наказом (розпорядженням) керівника держслужби.

Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником держоргану надається чиновнику в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням з відпустки.

Для всіх інших відкликання з відпустки допускається тільки за таких умов:

• згода працівника;

• основна безперервна частина відпустки (до відкликання або після нього) повинна становити не менше 14 календарних днів;

• невикористана частина щорічної відпустки надається працівникові після закінчення дії причин, через які він відкликаний з відпустки.

Або за згодою працівника частина відпустки може бути перенесена на інший період, за умови, що вона буде надана до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ст. 12 Закону "Про відпустки").

Для відкликання працівника з відпустки на підприємстві видається наказ. У наказі обов'язково зазначається підстава для відкликання і термін, на який відпустка переривається, і обговорюється порядок використання решти відпустки.

Крім того, роботодавець повинен отримати письмову згоду працівника на відкликання з відпустки. Це може бути заява працівника про готовність відмовитися від відпочинку або відмітка про те, що працівник не заперечує вийти на роботу за службовою запискою роботодавця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як повинна оплачуватися відпустка, скільки днів можна брати за свій рахунок і хто має право на додатковий відпочинок.