Еврономера в Украине: в Раду внесли законопроекты, которые смогут решить проблему

В Верховную Раду Украины внесены два законопроекта относительно растаможивания машин на так называемых еврономерах.

Согласно информации на официальном сайте, речь идет о проектах №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Тексты законопроектов, которые переданы на рассмотрение руководству, пока не опубликованы в пресс-службе ВР.

В свою очередь, пресс-служба инициатора, председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной сообщила о базовых ставках для единицы авто: с бензиновым двигателем - 50 евро, с дизельным двигателем - 75 евро, с применением к ним коэффициентов.

Поясняется, что размер акцизного налога равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя – исчисляется путем деления объема двигателя на 1000, и коэффициент возраста - это количество полных календарных лет.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньше тех, что действуют сейчас, а разница в размере ставок для различных по объему двигателей авто не будет такой существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, который будет стимулировать приобретение более новых авто", - рассказала Южанина.

По ее словам, принятие изменений в Налоговый кодекс не только позволит уменьшить стоимость транспортных средств, но и создаст такие необходимые правовые и экономические условия для регистрации уже ввезенных в Украину машин с иностранной регистрацией.

"Снижение акцизного налога - то компромиссное решение, которое позволит решить проблему массовой эксплуатации на территории Украины авто, зарегистрированных в других государствах, и при этом будет учитывать интересы всех сторон: государства, официальных автоимпортеров, добросовестных налогоплательщиков, и тех, кто временно пользуется авто без его таможенного оформления и регистрации в Украине", - подчеркнула она.

Южанина считает, уступок для решения проблемы недостаточно, поэтому изменениями в Таможенный кодекс Украины предусмотрено усиление контроля за перемещением и целевым использованием машин, ввезенных в режимах транзита и временного ввоза.

"В законопроекте четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введен ряд ограничений на операции с такими авто, заложены суровые штрафы за нарушение таможенных правил", - пояснила нардеп.

Оба законопроекта обсуждались на всех уровнях. По словам Южаниной, на следующей неделе его можно представить на рассмотрение парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раде разработали законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей.