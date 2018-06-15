Єврономера в Україні: в Раду внесли законопроекти, які зможуть вирішити проблему

До Верховної Ради України внесено два законопроекти щодо розмитнення машин на так званих єврономерах.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, йдеться про проекти №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком легкових транспортних засобів" і №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Тексти законопроектів, які передано на розгляд керівництву, поки не опубліковано в прес-службі ВР.

У свою чергу, прес-служба инициатора, голови Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної повідомила про базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном - 50 євро, з дизельним двигуном - 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.

Пояснюється, що розмір акцизного податку дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна - обчислюється шляхом ділення обсягу двигуна на 1000, і коефіцієнт віку - це кількість повних календарних років.

"Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими за ті, що діють нині, а різниця в розмірі ставок для різних за об’ємом двигуна авто не буде такою суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто, звичайно, буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме придбання більш нових авто", - розповіла Южаніна.

За її словами, прийняття змін до Податкового кодексу не тільки дозволить зменшити вартість транспортних засобів, а й створить такі необхідні правові та економічні умови для реєстрації вже ввезених в Україну машин з іноземною реєстрацією.

"Зниження акцизного податку – те компромісне рішення, що дозволить вирішити проблему масової експлуатації на території України авто, зареєстрованих в інших державах, і при цьому враховуватиме інтереси всіх сторін: держави, офіційних автоімпортерів, сумлінних платників податків, й тих, хто тимчасово користується авто без його митного оформлення та реєстрації в Україні", - підкреслила вона.

Южаніна вважає, поступок для вирішення проблеми недостатньо, тому змінами до Митного кодексу України передбачено посилення контролю за переміщенням і цільовим використанням машин, завезених в режимах транзиту та тимчасового ввезення.

"В законопроекті чітко прописаний алгоритм взаємодії митників, поліцейських та прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерами, введено низку обмежень на операції з такими авто, закладено суворі штрафи за порушення митних правил", - пояснила нардеп.

Обидва законопроекти було обговорено на всіх рівнях. За словами Южаніної, наступного тижня його можна представити на розгляд парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раді розробили законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну б / у автомобілів.