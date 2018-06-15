Апелляционный суд в 16 раз уменьшил залог известному украинскому бизнесмену

Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога для экс-нардепа от Партии регионов, владельца одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Агромарс" ("Гаврилівські курчата") Евгения Сигала до 5 млн грн.

8 июня Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Совладелица холдинга "Агромарс" его супруга Марина Сигал в тот же день была арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн.

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На данный момент в Апелляционном суде рассматривают изменение меры пресечения для нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали владельцев "Агромарса" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области осенью прошлого года.

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Тогда на птицефабрике из-за аварийного отключения электроэнергии перестала работать вентиляция и случился массовый падеж птицы - в целом 160 тонн тушек, которые нужно было утилизировать.

Такой объем мертвой птицы "Гаврилівські курчата" были не в состоянии переработать самостоятельно. По словам Сигала, решить проблему не смогли и на государственном предприятии "Ветсанутильзавод".

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"Забит до ручки, работает день через день, там жуткий бардак, принимают максимум одну машину в день. Мы были вынуждены все это временно положить на своем поле. Совместно с областной и районной администрациями мы создали комиссию, которая обязала нас убрать тушки в установленные сроки. Что и было сделано. По решению этой комиссии были произведены замеры воздуха, почвы и воды. Все в норме. У нас есть акты санитаров", - рассказал OBOZREVATEL Сигал.

Отметим, что бизнесмен и его жена являются фигурантами в уголовном деле по ч.1 ст.239 УК Украины - "Загрязнение или порча земель отходами... вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды".

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Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивают на данном этапе в 254 млн грн.

Более того, следствие переквалифицировало уголовное дело о могильнике в особо тяжкое преступление, вменяя Сигалу создание ОПГ, нарушение правил экологической безопасности и нарушение правил охраны и использования недр.

Защита подозреваемых категорически против такой квалификации, особенно в части ОПГ. Как минимум для ее создания нужно пять и более лиц, а о подозрении объявлено троим.