Апеляційний суд в 16 разів зменшив заставу відомому українському бізнесмену

Апеляційний суд Києва зменшив розмір застави для екс-нардепа від Партії регіонів, власника одного з найбільших агрохолдингів України "Агромарс" ("Гаврилівські курчата") Євгена Сігала до 5 млн грн.

8 червня Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 80 млн грн.

Співвласниця холдингу "Агромарс" його дружина Марина Сігал того ж дня була заарештована на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90 млн грн.

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На даний момент в Апеляційному суді розглядають зміну запобіжного заходу для неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали власників "Агромарса" за підозрою в організації пташиного могильника і забрудненні довкілля у Київській області восени минулого року.

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Тоді на птахофабриці через аварійне відключення електроенергії перестала працювати вентиляція і стався масовий падіж птиці - в цілому 160 тонн тушок, які треба було утилізувати.

Такий обсяг мертвої птиці "Гаврилівські курчата" були не в змозі переробити самостійно. За словами Сігала, вирішити проблему не змогли і на державному підприємстві "Ветсанутильзавод".

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"Забитий до ручки, працює день через день, там страшний бардак, приймають максимум одну машину в день. Ми були змушені все це тимчасово покласти на своєму полі. Спільно з обласною та районною адміністраціями ми створили комісію, яка зобов'язала нас прибрати тушки у встановлені терміни. Що і було зроблено. Рішенням цієї комісії були проведені заміри повітря, грунту і води. Все в нормі. У нас є акти санітарів", - розповів OBOZREVATEL Сігал.

Зазначимо, що бізнесмен та його дружина є фігурантами у кримінальній справі за ч.1 ст.239 КК України - "Забруднення або псування земель відходами ... внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля".

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Збиток, завданий довкіллю, оцінюють на даному етапі у 254 млн грн.

Більше того, слідство перекваліфікувало кримінальну справу про могильник в особливо тяжкий злочин, інкримінуючи Сігалу створення ОЗУ, порушення правил екологічної безпеки та порушення правил охорони і використання надр.

Захист підозрюваних категорично проти такої кваліфікації, особливо в частині ОЗУ. Як мінімум для її створення потрібно п'ять і більше осіб, а про підозру оголошено трьом.