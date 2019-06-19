Выпускной-2019: стильные прически и укладки для праздника

В конце июня одиннадцатиклассников ожидает самое долгожданное событие учебы - выпускной вечер. Выпускницы активно ищут платья, выбирают прически и макияж, чтобы затмить всех на торжестве.

Прически на выпускной 2019 являются одной из главных деталей всего образа, что дополнит образ учениц, которые покидают родные стены школы. OBOZREVATEL собрал лучшие советы стилистов и делится ими с читателем.

Не важно, короткая, длинная или средняя длинна волос в девушки, перед выпускным. Профессиональный стилист подберет прическу которая подчеркнет все достоинства лица.

В этом сезоне не актуальные уже какие-то сложные конструкции и башни на голове. Сейчас в моде естественные и легкие прически.

Трендом этого лета является низкий хвост. Свободный, гладкий или даже с выпущеными прядями возле лица. Об'ем на макушке придаст вашей прическе елегантности, и она продержится до окончания вечера.

ladywomans.ru

Lady Glamor.ru

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Ежегодно в тренде остаются всевозможные пучки, свободные и с выбивающимися прядями. Идеальным дополнением могут быть нарядные заколки. Такой вид прически подойдет девушкам, с любой длинной волос.

lifestylewomens.ru

Новости Названы самые модные прически 2019 года

yandex.kz

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Beauty.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Победителем стал оттенок "эспрессо". По мнению модных экспертов, он объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.

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