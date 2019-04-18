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Ученые: склонных к измене мужчин определить проще, чем женщин

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Группа исследователей из Университета Западной Австралии под руководством Джиллиан Роудс смогла доказать, что мужскую измену проще определить по лицу, чем женскую.

Так, результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ученые провели онлайн-опрос среди 592 мужчин и 924 женщин, в котором попросили оценить фотографии 189 людей по десятибалльной шкале по двум категориям: насколько привлекательно выглядит человек и способен ли он на измену.

Ученые: склонных к измене мужчин определить проще, чем женщин

Фото: smolnarod.ru

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В итоге мужчин изменявших своим партнерам, правильно определили по лицу 14,1% женщин и 16,6% мужчин. Тогда как по лицу женщины сделать это удалось лишь 4% мужчин и 3,3% женщин. Также мужчин, имевших связь с тем, кто уже был в отношениях, смогли определить 12% мужчин и 18% женщин. Среди слабого пола по лицам смогли определить таких 3,7% мужчин и 0,9% женщин.

Ученые: склонных к измене мужчин определить проще, чем женщин

Фото: nokta.md

Примечательно, что чем симпатичнее был человек, тем чаще его обвиняли в изменах — вне зависимости от пола.

Ранее OBOZREVATEL решил разобраться в том, почему мужчины изменяют и назвал топ-5 самых распространенных причин.

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