Ученые: склонных к измене мужчин определить проще, чем женщин

Группа исследователей из Университета Западной Австралии под руководством Джиллиан Роудс смогла доказать, что мужскую измену проще определить по лицу, чем женскую.

Так, результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ученые провели онлайн-опрос среди 592 мужчин и 924 женщин, в котором попросили оценить фотографии 189 людей по десятибалльной шкале по двум категориям: насколько привлекательно выглядит человек и способен ли он на измену.

Фото: smolnarod.ru

В итоге мужчин изменявших своим партнерам, правильно определили по лицу 14,1% женщин и 16,6% мужчин. Тогда как по лицу женщины сделать это удалось лишь 4% мужчин и 3,3% женщин. Также мужчин, имевших связь с тем, кто уже был в отношениях, смогли определить 12% мужчин и 18% женщин. Среди слабого пола по лицам смогли определить таких 3,7% мужчин и 0,9% женщин.

Фото: nokta.md

Примечательно, что чем симпатичнее был человек, тем чаще его обвиняли в изменах — вне зависимости от пола.

Ранее OBOZREVATEL решил разобраться в том, почему мужчины изменяют и назвал топ-5 самых распространенных причин.

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