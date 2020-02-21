4 мифа о сексе, которые разрушают отношения

Доктор Карен Герни, которая исследует секс в своей новой книге "Mind The Gap", рассказала о главных мифах о сексе, которые разрушают отношениях.

Своими исследованиями Карен поделился с изданием Daily Mail.

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У мужчин либидо выше, чем у женщин

По словам Карен, в обществе бытует мнение, что мужчины хотят секса чаще, чем женщины. Но на самом деле это вовсе не так.

Исследования показали, что, задавая женщинам вопрос о том, как часто они испытывают сексуальное желание "неожиданно", большая часть женщин, которые находятся в долгосрочных отношениях, отвечала что-то между "никогда" и "один или два раза в месяц".

Однако, по мнению Карен, желание зависит от среды, в которой мы находимся. Поэтому вы можете не чувствовать желания прямо здесь, прямо сейчас, но с другим человеком или в другом месте, вы могли бы изменить свое мнение. Или с тем же человеком, в том же месте, но на следующей неделе, вы могли бы испытать желание.

"Если вы перевезете этих женщин в отдаленный рай и избавите их от ежедневного стресса, они могут начать желать секса несколько раз в день", – убеждена эксперт.

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Мужчины чаще получают удовольствие от секса, чем женщины

Многие считают, что не все женщины способны получить удовольствие от секса. Это подтверждает и статистика, которая говорит, что мужчины достигают оргазма в 95%, в то время, когда женщины лишь в 65%.

По мнению Карен, это связано с тем, что для женщин на первом месте в достижении оргазма стоит мастурбация, на втором – партнер, использующий свои руки для стимуляции клитора, на третьем – оральный секс, и лишь на четвертом – вагинальный секс.

"Женщины, которые обращаются ко мне, часто обеспокоены тем, что не могут испытывать оргазм. Как только мы начинаем говорить, нередко обнаруживается, что у них действительно есть оргазм, только не от проникающего вагинального секса", –говорит эксперт.

Она добавляет, что для женщины ждать оргазм только от вагинального секса – тоже самое, если ждать оргазма у мужчины, не касаясь его члена.

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Мужчины чаще являются инициаторами в сексе

Эксперт отмечает, что в последнее время женщины в отношениях с мужчинами становятся инициаторами секса примерно так же часто.

Кроме того, по словам Карен, исследования показывают, что женщины склонны инициировать секс более прямо, говоря: "Я чувствую себя возбужденным, давай займемся сексом", а не начинаю целовать партнера в надежде, что они поймут намек.

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Сексом нужно заниматься часто

"Один из моих любимых мифов о сексе состоит в том, что мы должны заниматься сексом три раза в неделю", – говорит Карен.

По ее словам, за последние несколько лет частота, с которой люди занимаются сексом, снизилась:

"В среднем человек занимается сексом чуть реже, чем один раз в неделю или примерно три раза в месяц (для женщин в возрасте 35–44 лет это два раза в месяц). Не паникуйте, если вы занимаетесь сексом гораздо реже, чем два или три раза в месяц".

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