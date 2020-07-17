МоваЯзык

Топ-темы:

Ученые рассказали, почему мужчины прекращают заниматься сексом

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Секс
2,0 т.
Ученые рассказали, почему мужчины прекращают заниматься сексом

Ученые рассказали, почему мужчины прекращают заниматься сексом. rivne1.tv

Ученые рассказали, что на интимную жизнь мужчин влияет стресс, бесконечный поток информации, большое количество онлайн-развлечений и кризисы.

К такому выводу о сексуальной активности пришли социологи из Университета Индианы (США). Для изучения сексуальной частотности ученые Дебби Хербеник и Питер Уэйд использовали данные почти 10 000 человек, пишет Рамблер/женский .

Результаты показали, что треть мужчин в возрасте от 18 до 24 вообще не имеют интимных отношений. С годами их "сексуальная неактивность" выросла с 19% до 31%. Также мужчины не хотят заниматься сексом из-за низкого дохода и отсутствия работы. Ведь стабильный доход увеличивает шансы человека для поиска партнера и кажется более надежным.

Сексуальная неактивность мужчин растет

Сексуальная неактивность мужчин растет simya.com.ua

Ученые отметили, что рост депрессии и тревоги среди подростков и молодых людей провоцирует отложение начала взрослой жизни, которое подразумевает физическую близость.

"Отсутствие активности в одних, может наносить страдания другим. Это острые темы, о которых стоит говорить. Ведь интимные отношения важны для благосостояния и качества жизни многих (хотя, конечно, не всех) людей", – добавил Питер Уэйд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были развенчаны главные мифы о сексе.

мужчинаСекслюбовь
Поделиться в Facebook
  2. Lady
  3. Секс