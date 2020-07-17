Ученые рассказали, почему мужчины прекращают заниматься сексом

Ученые рассказали, что на интимную жизнь мужчин влияет стресс, бесконечный поток информации, большое количество онлайн-развлечений и кризисы.

К такому выводу о сексуальной активности пришли социологи из Университета Индианы (США). Для изучения сексуальной частотности ученые Дебби Хербеник и Питер Уэйд использовали данные почти 10 000 человек, пишет Рамблер/женский .

Результаты показали, что треть мужчин в возрасте от 18 до 24 вообще не имеют интимных отношений. С годами их "сексуальная неактивность" выросла с 19% до 31%. Также мужчины не хотят заниматься сексом из-за низкого дохода и отсутствия работы. Ведь стабильный доход увеличивает шансы человека для поиска партнера и кажется более надежным.

Сексуальная неактивность мужчин растет simya.com.ua

Ученые отметили, что рост депрессии и тревоги среди подростков и молодых людей провоцирует отложение начала взрослой жизни, которое подразумевает физическую близость.

"Отсутствие активности в одних, может наносить страдания другим. Это острые темы, о которых стоит говорить. Ведь интимные отношения важны для благосостояния и качества жизни многих (хотя, конечно, не всех) людей", – добавил Питер Уэйд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были развенчаны главные мифы о сексе.