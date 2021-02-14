7 самых популярных сайтов для романтических знакомств в Украине

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Секс
3,6 т.
7 самых популярных сайтов для романтических знакомств в Украине

Во время карантина знакомиться с кем-то на улице стало невозможным и многие перешли на специальные сайты. В последнее время они стали чуть ли не единственным способом расширить круг общения, а возможно и найти свою любовь.

Поэтому если вы остались одни в День всех влюбленных, то не стоит отчаиваться. Попробуйте познакомиться с кем-то в сети. OBOZREVATEL сделал подборку самых популярных порталов, где многие украинцы смогли познакомиться со своей второй половинкой и заключить счастливый брак.

1. MAMBA

Это один из первых сайтов знакомств, поэтому здесь много спама и мошенников. При этом пользователи ищут знакомства преимущественно для интима. На Mamba также неприятным является то, что в первом же сообщении присылают фото интимного содержания.

Плюсы: широкий географический охват и большое количество пользователей

Минусы: нужно покупать VIP-аккаунт (без него бедный функционал), много предложений интима.

Сайт Mamba появился в 2002 году

2. LOVE.UA

Это чисто украинский сервис для знакомства и общения, которым можно пользоваться как с компьютера, так и скачав в виде приложения на iOS или андроид. Есть возможность написать сообщение понравившемуся пользователю, улыбнуться или оценить фотографии. Также можно поставить в статус свое настроение и заявить о желаниях. Например, поставить "хочу в кино" или "без настроения".

Плюсы: только для жителей Украины, быстрая регистрация.

Минусы: неудобный интерфейс.

Украинский сервис для знакомства и общения

3. TINDER

Это приложение популярно не только на территории Украины, но и во всем мире. Поэтому здесь можно найти пару практически в любом уголке планеты. Плюсом является также то, что геолокация подбирает потенциальных партнеров, которые находятся поблизости (минимальное расстояние – 1 км, однако можно расширить до нескольких сотен километров). Элементарный интерфейс, возможность подключить профиль в инстаграм (чтобы не подгружать кучу фото) и обезопасить себя от найзойливых пользователей делают это приложение одним из лучших для знакомств в сети. Так, только взаимно одобренные пользователи могут начать общение.

Плюсы: общение только когда симпатия взаимна, простой интерфейс.

Минусы: недостаточно конкретная геолокация, много рекламы.

Приложение Тиндер ищет людей поблизости

4. BADOO

Сайт знакомств, у которого практически столько же преимуществ, сколько и недостатков. Нехватка информации в анкете компенсируется большим количеством пользователей из разных стран, что будет полезно тем, кто хочет подтянуть иностранный язык с носителем. Интересной функцией приложения является поиск своего двойника среди внешне похожих людей. Также можно включить местоположение и посмотреть, кто находится рядом.

Плюсы: функция "люди рядом", общемировой охват, бесплатный широкий функционал

Минусы: рандомный подбор партнеров.

На Badoo есть функция "люди рядом"

5. EDARLING

Портал, на котором содержится 13 миллионов анкет по всему миру. Отличием Edarling является уникальная система подбора кандидатов с помощью теста на 30 минут. Так, после регистрации и выполненного теста вам "выпадают" анкеты пользователей, максимально совместимых с вами по характеру и критериям, которые вы указали. Минусом является невозможность написать другим пользователям сайта. Для этого нужно купить абонемент.

Плюсы: много уникальных пользователей, подбор партнера по характеру.

Минусы: нельзя пользоваться бесплатно, тест очень длинный и утомляет.

Портал Edaring ориентируется на тех, кто хочет найти партнера для серьезных отношений

6. LINKYOU

На этом сайте чаще всего ищут вторую половинку по общим интересам и занятиям. Поэтому во время регистрации нужно указывать не только имя и возраст, но вид деятельности, кем работаете и цель знакомства. На LinkYou можно найти партнера своей национальности и вероисповедания. Стоит отметить, что на сайте почти 50 тыс. пользователей. Из этого можно сделать вывод, что сервис пока не стал популярным среди украинцев.

Плюсы: удобный поиск партнера по интересам, полностью бесплатный.

Минусы: сервис новый и рассчитан в основном на аудиторию стран СНГ, поэтому содержит мало анкет.

7 самых популярных сайтов для романтических знакомств в Украине

7. TEAMO

На этом сайте также нужно заполнять расширенную анкету, которая больше похожа на резюме. Так, обязательно нужно указывать знание языков, наличие детей и вредных привычек, свое вероисповедание, телосложение и даже состояние здоровья. В обязательном порядке надо будет пройти и психологическое тестирование. Любопытно, что модераторы сразу проверяют ваше загруженное фото. Если его не будет или вместо вас будет какая-то знаменитость или даже кошка, то ваш запрос о создании анкеты отклонят.

Плюсы: большое количество анкет, тесты на психологическую и астрологическую совместимость.

Минусы: нужно покупать премиум-аккаунт, можно познакомиться только с людьми из Украины и России.

На этом сайте нужно пройти психологические тесты

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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