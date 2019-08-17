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Стало известно, от чего зависит хороший секс

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Люди с хорошим чувством юмора являются более активными в сексе, чем те, кто не понимает шуток.

К такому выводу пришли немецкие психологи, опубликовав выводы в "Журнале исследования личности", передает Сosmopolitan.

По мнению специалистов, самыми лучшими в сексе являются те люди, кто не просто обладает хорошим чувством юмора, но и может посмеяться над собой. Особенно это правило действует на женщин.

секс - отношения

секс - отношения

instagram/dirtybootsandmessyhair

В исследовании участвовали гелофобы (кого расстраивают и пугают шутки), гелотофилы (любители стать объектом шуток) и катагелистики (любят смеяться над другими, даже если это ухудшит их отношения).

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Подопытные прошли письменный тест, в котором отвечали только "да" или "нет" на вопросы подобного типа: "Мне нравится, когда надо мной смеются?"; "Когда другие шутят, мне становится не по себе".

Отношения

Отношения

instagram/dirtybootsandmessyhair

Результаты исследования показали, что люди с хорошим чувством юмора притягивают друг друга, а женщины-гелотофилы бывают очень популярными среди мужчин и откровенными в постели. А пассивными в сексе по итогу оказались мужчины-катагелистики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено топ-5 советов, которые помогут партнерам избежать рутины и не потерять интерес друг к другу.

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Место
Германия
Теги
Секс исследование
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