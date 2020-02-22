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22 февраля • обновлено в 03:08
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Стало известно, как создают порно для слепых

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Писательница и редактор Кэтрин Симпсон рассказала о том, как создается порно для слепых.

Она раскрыла подробности процесса написания сценария и озвучки эротических роликов для сайта Pornhub, пишет Slate.

Стало известно, как создают порно для слепых
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Первые ролики для слепых появились на ресурсе в 2016 году. Такие версии содержат аудиодорожки с описаниями к видео. При создании сценария необходимо использовать не только обычную разговорную лексику, но и сексуальные, а иногда даже порнографические слова.

По словам Симпсон, для успешного написания текстовой версии видео необходимо неоднократно посмотреть ролики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская модель Фокси Минеджери после развода с мужем увлеклась пластической хирургией и увеличила свою грудь до шокирующих размеров.

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Автор
Мария Дидык
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