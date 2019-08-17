Названы топ-5 причин, почему алкоголь вредит сексу

Алкоголь является одним из тех ненадежных средств, которое напрочь может испортить секс.

Как известно, спиртные напитки имеют негативное влияние на организм со всех сторон. OBOZREVATEL собрал главные причины, почему стоит отказаться от алкоголя перед ответственным делом.

Проблемы со смазкой. Употребление спиртных напитков, особенно в больших количествах, может привести к нехватке вагинального секрета. Отсюда дискомфорт, раздражение, и как итог – никакого удовольствия.

Алкоголь pixabay

Снижает либидо. Употребление спиртных напитков может убить всю страсть и желание, так как притупляет нервную систему. Особенно, если выпить больше, чем организм рассчитывал.

Проблема с эрекцией. Алкоголь притупляет передачу команд от мозга к остальным частям тела, а при частом употреблении может снизиться уровень тестостерона.

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Проблемы с оргазмом. Алкоголь снижает чувствительность, потому секс может превратиться в затяжную пытку, а завершится разочарованием.

Настроение коту под хвост. В этом вопросе – грань тонкая. Если бокальчик вина за ужином может поднять настроение, то увеличение дозы может привести даже к депрессии, апатии и вообще стать дозой слона, что уже будет не до секса.

Плохое настроение Google Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые негативно влияют на секс.

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