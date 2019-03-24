Самый трендовый цвет весны: как и с чем носить

Известные бренды и дизайнеры признали зеленый цвет одним из самых главных трендов весны 2019 года.

OBOZREVATELсобрал стильные образы для любого повода в зеленой палитре, ведь именно этот оттенок ассоциируется с весной и пробуждением жизни.

Зеленый цвет можно назвать универсальным, ведь он и успокаивает и бодрит, наполняет силами. Среди множества его оттенков легко можно найти тот, который подойдет именно вам и подчеркнет естественную красоту. Если нет настроения носить зеленый у лица, выгодным вариантом станут брюки травяного оттенка и мягкого хлопка. Стильным дополнением к ним будет куртка-косуха зефирного цвета и белоснежные остроносые туфли с открытой пяткой. Не забудьте о легких украшениях, серьги-гвоздики будут кстати.

Casual образ всегда уместен и подходит как для офиса, так и для прогулки или путешествия. Бежевые брюки высокой посадки и белая просторная рубашка станут отличной базой. Стоит дополнить их тренчем из мягкой ткани приглушенного серо-зеленого оттенка, а также добавить небольшие, но эффектные серьги.

Если очень захотелось праздника и веселья — стоит прислушаться к своим желаниям и скорее ехать на танцы. Доставайте любимые джинсы, но дополняйте их не базовой футболкой, а черным корсетом. Он выгодно подчеркнет фигуру и не оставит ваш образ незамеченным. Атласные мюли с жемчужным декором и большие очки добавят яркости и смелости.

Каждый месяц стоит радовать себя красивыми выходами и посещениями красивых музеев, галерей или театров. Для такого вечера уместным будет платье-футляр до колена с декорированной линией плеч в паре с высокими атласными сапогами чернильного оттенка. Убережет от холода пальто на запах песочного цвета, предпочтительно лаконичного кроя.

С наступлением тепла появляется мотивация ходить даже в офис или на деловые встречи. Ведь можно отказаться от шерстяных свитеров и плотных костюмов в пользу шелковой юбки-карандаш и топа кирпичного оттенка. В пару к ним выбирайте женственные туфли с декорированными каблуками и массивную сумку.

Весна вселяет в каждую девушку безграничную радость и счастье хотя бы потому, что можно носить платья каждый день, не опасаясь холода. Платье-рубашка макси длины может выглядеть очень стильно, если добавить к нему ботинки в ковбойском стиле и объемный свитер. Такой лук подойдет для семейного празднования или Дня рождения. Стоит добавить также небольшое украшение в волосы.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку для тех, кто в ближайшее время собирается в романтический уик-энд. Мы собрали варианты одежды, которая легко поместится в ручную кладь и идеально сочетается между собой.

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