Великий пост 2019: рецепт постного супа от известного шоумена

Великий пост 2019 продлиться с 11 марта до 27 апреля. В этот период придеться проявить немалую изобретательность, чтобы готовить вкусно и разнообразно.

Отметим, что особое место в постном меню занимают постные супы, без которых обед — не обед. Поэтому украинский телеведущий Адрей Джеджула в своем Instagram-аккаунте поделился рецептом мисо супа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мисо суп

Ингредиенты:

Мисо суп Фото: gastronom.ru

150 г сыра тофу

700 г бульона из сушеных грибов шиитаки

15 г сухих водорослей вакаме

4 ст.л. пасты мисо

морепродукты

лук порей для украшения

щепотка белого кунжута Читайте: Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Способ приготовления:

Замочите сушеные грибы шиитаки на 3-4 часа, затем варите 40-60 минут. Далее заварите мисо пасту в кипящей воде, посолите и все — это основа супа.

Водоросли вакаме залейте в воду на 10 минут, дайте набухнуть. Затем в основу мисо супа добавьте всего понемногу: морепродукты (по желанию), лук порей, сыр тофу и щепотку белого кунжута. Суп готов!

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