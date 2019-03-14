Великий пост 2019: рецепт постного супа от известного шоумена

Великий пост 2019 продлиться с 11 марта до 27 апреля. В этот период придеться проявить немалую изобретательность, чтобы готовить вкусно и разнообразно.
Отметим, что особое место в постном меню занимают постные супы, без которых обед — не обед. Поэтому украинский телеведущий Адрей Джеджула в своем Instagram-аккаунте поделился рецептом мисо супа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Мисо суп
Ингредиенты:
Мисо суп
Фото: gastronom.ru
150 г сыра тофу
700 г бульона из сушеных грибов шиитаки
15 г сухих водорослей вакаме
4 ст.л. пасты мисо
морепродукты
лук порей для украшения
щепотка белого кунжута
Способ приготовления:
Замочите сушеные грибы шиитаки на 3-4 часа, затем варите 40-60 минут. Далее заварите мисо пасту в кипящей воде, посолите и все — это основа супа.
Водоросли вакаме залейте в воду на 10 минут, дайте набухнуть. Затем в основу мисо супа добавьте всего понемногу: морепродукты (по желанию), лук порей, сыр тофу и щепотку белого кунжута. Суп готов!
В первые дни Поста особенно хорошо заходит японская кухня! Мисо суп: заварить мисо пасту в кипящей воде, посолить и все - это основа! Наполнение: из долгого - сушеные грибы шиитаки замачивать 3-4 часа, затем варить 40-60 мин! Водоросли вакаме залить в воду на 10 мин и они набухнут! Сварить отдельно рисовую лапшу! Теперь в основу мисо супа добавьте всего по чуть чуть и резаного зеленого лука, морепродукты (по желанию) и щепотку белого кунжута! По желанию нори (водоросли, в которые заворачивают суши)! И Мисо суп для любимой готов!!! ❤️❤️❤️ Приятного! #джеджула #андрейджеджула #djedjula #мисосуп #любимаяжена
Еще больше простых и полезных рецептов блюд смотрите тут.
Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.