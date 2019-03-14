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/Кухня

Великий пост 2019: рецепт постного супа от известного шоумена

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Великий пост 2019 продлиться с 11 марта до 27 апреля. В этот период придеться проявить немалую изобретательность, чтобы готовить вкусно и разнообразно.

Отметим, что особое место в постном меню занимают постные супы, без которых обед — не обед. Поэтому украинский телеведущий Адрей Джеджула в своем Instagram-аккаунте поделился рецептом мисо супа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мисо суп

Ингредиенты:

Великий пост 2019: рецепт постного супа от известного шоумена

Мисо суп

Фото: gastronom.ru

Способ приготовления:

Замочите сушеные грибы шиитаки на 3-4 часа, затем варите 40-60 минут. Далее заварите мисо пасту в кипящей воде, посолите и все — это основа супа.

Водоросли вакаме залейте в воду на 10 минут, дайте набухнуть. Затем в основу мисо супа добавьте всего понемногу: морепродукты (по желанию), лук порей, сыр тофу и щепотку белого кунжута. Суп готов!

В первые дни Поста особенно хорошо заходит японская кухня! Мисо суп: заварить мисо пасту в кипящей воде, посолить и все - это основа! Наполнение: из долгого - сушеные грибы шиитаки замачивать 3-4 часа, затем варить 40-60 мин! Водоросли вакаме залить в воду на 10 мин и они набухнут! Сварить отдельно рисовую лапшу! Теперь в основу мисо супа добавьте всего по чуть чуть и резаного зеленого лука, морепродукты (по желанию) и щепотку белого кунжута! По желанию нори (водоросли, в которые заворачивают суши)! И Мисо суп для любимой готов!!! ❤️❤️❤️ Приятного! #джеджула #андрейджеджула #djedjula #мисосуп #любимаяжена

Публикация от Андрей Джеджула (@djedjula)

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Андрей Джеджула
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