"Удивительно вкусная закуска": звездный кулинар поделился авторским рецептом популярного блюда

Известный украинский кулинар-реформатор, победитель популярного телепроекта "МастерШеф" канале на СТБ Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом фаршированного перца.
По словам повара, рецепт блюда - довольно непривычный для многих хозяек, однако результат их непременно порадует. Тем более, что для приготовления не понадобится много времени - процесс готовки занимает около получаса. Об этом он написал на своем официальном сайте.
"Обычно перец фаршируют мясным фаршем с крупами, но этот рецепт не совсем обычный. Для начинки здесь используется смесь сухарей с соленой рыбкой, анчоусами и томатами. На первый взгляд не самое привычное сочетание, но результат, я уверен, вам понравится. В итоге - вас ждет удивительно вкусная закуска – фаршированный перец с сухарями и оливками", - рассказал Евгений.
Фаршированный перец с оливками
Сайт Евгения Клопотенко
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Болгарский перец - 2 шт.
Черные оливки - 60 г
Каперсы - 10 г
Анчоусы (или кильки) - 60 г
Панировочные сухари - 120 г
Оливковое масло - 2 ст. л.
Томаты Пелати - 60 г
Сухой орегано - 2 щепотки
Чеснок - 1 зубчик
Соль и перец (по вкусу).
Процесс приготовления:
Перец разрежьте на две части, удалите семена и запеките в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
В миске смешайте панировочные сухари, каперсы, анчоусы или филе кильки, орегано, измельченный чеснок, измельченные оливки и оливковое масло. Томаты Пелати крупно порежьте и добавьте к смеси в самом конце.
Нафаршируйте перец получившейся смесью и отправьте на верхний уровень духовки на 10 минут (при температуре 180 градусов).
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар, победительница телепроекта "МастерШеф"Асмик Гаспарян рассказала, как готовить овощные равиоли под соусом маринара.
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