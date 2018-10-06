"Такой вы еще тыкву не ели": Клопотенко поделился необычным рецептом

Рецепт тыквенного мусса - отличный вариант для тех, кому надоели супы, каши и салаты из тыквы.

Об этом рассказал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко на своем канале YouTube."Я придумал для вас рецепт тыквенного мусса с соком лайма, медом, бальзамиком и ореховым пралине. Божественный контраст нежности и хрустящей структуры. Сладости и легкой кислоты. Приготовьте завтра. Как раз то, что нужно для осенних выходных", - рассказал он.

Ингредиенты:

• 800 м Тыквы

• 1 ч. Л корицы

• 100 г Смесь орехов (фундук, арахис, миндаль)

• 70 г Сахара

• 50 мл. Сливок 33%

• 1 ч. Л бальзамического уксуса

• 1 ч. Л меда

• Сок половины лайма

• 1 ч. Л соевый соус

• 1 ч. Л Лимонный сок

Способ приготовления:

Возьмите тыкву, разрежьте ее на три части и посыпьте корицей для аромата. Переложите ее на противень и поставьте запекаться на 30 минут при температуре 180 градусов.

Пока тыква запекается - начинайте делать пралине. Для этого разогрейте сковородку до максимальной температуры, равномерно высыпьте сахар и ждите, пока он не превратится в карамель.

После того, как вы сделали карамель - высыпьте в нее орехи и перемешайте. Готовую массу переложите на пергамент и накройте ее другой частью пергамента. Далее возьмите осколок и измельчите орехи. Пралине готово!

Вытяните запеченную тыкву с духовки, соберите из нее всю мякоть и добавьте сливки - чем больше сливок, тем более жидким будет мусс. Посыпьте его корицей и все это перемешайте с помощью блендера.

Готовую массу переложите в сосуд и добавьте к ней пралине. После этого влейте немного бальзамического уксуса, меда и лайма. Перемешайте.

Тыквенный мусс с пралине и специями готов - подавайте к столу.

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