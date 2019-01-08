''Очень вкусно'': известный кулинар поделился необычным рецептом штруделя

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом штруделя с мидиями и шпинатом.
"Когда я размышляю над очередным рецептом, в мою голову приходят очень разные сочетания вкусов. Некоторые из них даже немножко сумасшедшие, так, что у меня не хватает смелости ими поделиться. Но в большинстве случаев результат моих фантазий меня очень радует. Так вот штрудель с мидиями и шпинатом как раз такой вариант — необычно и вкусно", — написал повар в своем блоге.
Ингредиенты:
Штрудель с мидиями и шпинатом
Фото: klopotenko.com
500 г - слоеное тесто
300 г - мидии
100 г - листья шпината
100 г - сыр фета
20 г - сливочное масло
Щепотка - карри
0,5 шт. - сок лимона
1 шт. - яйцо
По вкусу - соль, перец
Способ приготовления:
Обжарьте мидии на сковородке со сливочным маслом, пока вся жидкость с них не выпарится. Добавьте щепотку соли, карри и сок лимона.
Фото: klopotenko.com
Далее добавьте половину листьев шпината и тушите одну минуту, пока они не станут мягкими. Снимите с огня и отставьте в сторону.
Фото: klopotenko.com
Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте на столе листовое тесто и выложите на него мидии со шпинатом. Далее добавьте вторую половину свежих листьев шпината и сыр фета, порезанный небольшими кубиками.
Фото: klopotenko.com
Фото: klopotenko.com
Заверните тесто с начинкой в рулет, подгибая края. Выложите штрудель на противень, застеленный пергаментом, смажьте его взбитым яйцом и поставьте в духовку на 15-20 минут. Затем достаньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте на стол.
Фото: klopotenko.com
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