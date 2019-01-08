''Очень вкусно'': известный кулинар поделился необычным рецептом штруделя

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом штруделя с мидиями и шпинатом.

"Когда я размышляю над очередным рецептом, в мою голову приходят очень разные сочетания вкусов. Некоторые из них даже немножко сумасшедшие, так, что у меня не хватает смелости ими поделиться. Но в большинстве случаев результат моих фантазий меня очень радует. Так вот штрудель с мидиями и шпинатом как раз такой вариант — необычно и вкусно", — написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

Штрудель с мидиями и шпинатом Фото: klopotenko.com

500 г - слоеное тесто

300 г - мидии

100 г - листья шпината

100 г - сыр фета

20 г - сливочное масло

Щепотка - карри

0,5 шт. - сок лимона

1 шт. - яйцо

По вкусу - соль, перец Читайте: ''Гастрономическое наслаждение'': Седокова поделилась рецептом цыпленка с мандариновой сальсой

Способ приготовления:

Обжарьте мидии на сковородке со сливочным маслом, пока вся жидкость с них не выпарится. Добавьте щепотку соли, карри и сок лимона.

Фото: klopotenko.com

Далее добавьте половину листьев шпината и тушите одну минуту, пока они не станут мягкими. Снимите с огня и отставьте в сторону.

Фото: klopotenko.com

Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте на столе листовое тесто и выложите на него мидии со шпинатом. Далее добавьте вторую половину свежих листьев шпината и сыр фета, порезанный небольшими кубиками.

Фото: klopotenko.com

Фото: klopotenko.com

Заверните тесто с начинкой в рулет, подгибая края. Выложите штрудель на противень, застеленный пергаментом, смажьте его взбитым яйцом и поставьте в духовку на 15-20 минут. Затем достаньте из духовки, дайте немного остыть и подавайте на стол.

Фото: klopotenko.com

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