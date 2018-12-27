Круто, вкусно и без майонеза: шеф-повар дал рецепт лучших блюд на Новый год

В этом году, впервые за всю историю Украины в топ-10 украинского сегмента Google вышел запрос "салаты без майонеза". Это говорит о том, что украинцы начали понимать: можно жить и готовить без него.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко. Он описал три лучших, по его мнению, рецепта таких блюд – полезных, простых, но весьма оригинальных.

"Итак, на моем новогоднем столе будет стоять форшмак. Но я буду готовить его с добавлением кисломолочного творога. Берем чуть-чуть творога, чуть-чуть селедочки и немножко лучка. Все это очень хорошо взбиваем блендером и готово. Это будет очень нежная структура и очень крутое блюдо", – рассказал Клопотенко.

На втором месте: украинско-экзотический новогодний салат из традиционного украинского буряка, мандаринов и зелени. Нужно не забыть заправить его оливковым или подсолнечным маслом, напомнил повар.

Новогодний салат с мандаринами

"И третье – на новогоднем столе всегда должно быть что-то большое. Поэтому мы берем курицу. Потом 150 грамм сливочного масла втираем в эту курицу. После этого берем овощи, какие у вас есть, выкладываем их и курицу на блюдо и отправляем в духовку. Температура – 180 градусов, на 40 минут. Масло сделает курицу очень нежной, а корочку очень хрустящей. И больше ничего не нужно", – подвел итог Клопотенко.

Ранее в эфире ObozTV диетолог Анна Галицына рассказала, как быстро похудеть до начала новогодних праздников. По её словам, в первую очередь - нужно кушать.

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