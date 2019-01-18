Крещение Господне: что приготовить на праздник

Православные христиане 19 января отмечают Крещение или Богоявление Господне – семейный праздник, который стоит проводить в кругу семьи.

OBOZREVATEL подготовил рецепты блюд на всю родню: первое, второе, пирог и десерт.

Наши предки вечером 18 января кушали только постную еду, а уже стол 19 января считалось одним из самых богатых в году, когда отменялись все посты. Подавать можно было рыбу и мясо, пироги, хлеб, вареники, жаркое, колбасу, голубцы. Также можно было выпить настойки или вина.

На сегодняшний день много что изменилось, и праздник уже не отмечается с особым размахом, однако почтить многовековые традиции стоит.

Борщ на свиных ребрах

Борщ на свиных ребрах vpuzo.com

свиные ребра — 1 кг;

свекла — 500 г;

картофель — 800 гр;

капуста белокочанная — 800 г;

лук репчатый — 100 г;

морковь — 100 г;

чеснок — 4 зубчика;

консервированная фасоль — 250 г;

томатная паста — 2-3 ст.ложки;

помидор — 1 шт.;

сок лимона — 1 ч.ложки;

соль, сахар, перец — по вкусу;

растительное масло;

зелень петрушки.

Способ приготовления:

Мясо залить тремя литрами холодной воды и варить до готовности, постоянно снимая образовавшуюся пену. Мелко нашинковать репчатый лук. Морковь натереть на терке. Очищенный картофель нарезать кубиками. Свеклу нарезать небольшими брусочками или соломкой. Капусту мелко нашинковать.

Приготовить томатную заправку. Для этого на разогретую сковородку налить подсолнечное масло и добавить нарезанную свеклу. Кубиками нарезать помидор и отправить его в сковородку. Далее добавить томатную пасту и измельченный чеснок, 1 столовую ложку сахара и соли,1 чайную ложку сока лимона. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне в течении 20 минут.

Морковь и лук обжарить на отдельной сковородке.

Готовое мясо достать из кастрюли в отдельную посуду. Нарезать свиные ребра порционно. В бульон добавить подготовленный картофель, капусту, обжаренные лук с морковью и томатно-овощную заправку. Накрыть крышкой и варить 15-20 минут. В практически готовый борщ добавить консервированную фасоль. Нарезанные свиные ребрышки также отправить в кастрюлю. Мелко нарубить зелень и добавить к борщу. Накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 5-10 минут на медленном огне.

Борщ готов. Надо дать готовому борщу на ребрышках настояться под закрытой крышкой примерно 1 час, за это время он станет гуще и ароматнее. По желанию можно добавить сметану и зелень.

Голубцы с индейкой и киноа povar.ru

Голубцы с индейкой и киноа povar.ru

капуста белокочанная — 1 кочан;

фарш индейки — 500 г;

киноа — 1 стакан;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло для жарки;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 10 веточек;

соль и перец по вкусу;

сметана 20% — 1 стакан;

лавровый лист — 3 шт.;

кориандр молотый — 1 щепотка;

для соуса: томатная паста — 3 ст. ложки и вода — 3 стакана.

Способ приготовления:

Кочан капусты ополоснуть теплой водой, вырезать кочерыжку и опустить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой на 2-3 минуты. Аккуратно достать капусту из кастрюли и отделить верхние листья, затем опять вернуть капусту в кастрюлю и отварить до мягкости листьев. Срезать с листьев утолщенные грубые части.

Киноа промыть и залить холодной водой на 1-2 см выше уровня крупы, слегка посолить, поставить на средний огонь и варить 15 минут до выкипания воды, не перемешивая и не накрывая крышкой.

На сковороде раскалить растительное масло и обжарить до мягкости мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь.

Взять бедро индейки для начинки (именно эта часть нежнее, сочнее и идеально подходит для фарша), его промыть, нарезать небольшими кусочками и перемолоть в фарш, кусочки жира не снимать, чтобы фарш получился сочнее. В глубокую чашку выложить фарш, добавить киноа, обжаренные до мягкости лук с морковью, мелко рубленную зелень укропа и петрушки, мелко нарезанный чеснок. Посолить и поперчить, добавить специи. Хорошо вымесить все ингредиенты.

На край капустного листа выложить немного начинки. Свернуть трубочкой, заправляя края внутрь. По такому же принципу свернуть остальные голубцы.Обжарить голубцы в глубокой сковороде на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Предварительно обжаренные голубцы получаются вкуснее.

Уложить голубцы в казанок или глубокую кастрюлю швом вниз. Томатный соус или пасту развести 2-3 стаканами воды или бульона, залить получившимся соусом голубцы так, чтобы жидкость не доходила до верхнего слоя голубцов примерно на два пальца. Добавить лавровые листики, солить и перчить по вкусу. Поставить казанок на плиту, довести до кипения и, уменьшив огонь до минимума, тушить 45-60 минут, накрыв крышкой. Готовые голубцы лучше подавать на стол горячими со сметаной и зеленью.

Сырный пирог

Сырный пирог vkusnodoma.net

яйцо куриное — 2 шт;

кефир — 1 стакан;

сода — 0.5 ч. ложки;

мука пшеничная— 1 стакан;

соль — 0.5 ч. ложки;

сыр твердый — 250 г;

сосиска, ветчина или колбаса — 200 г;

зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Взбить 2 яйца с солью, добавить соду в кефир, размешать, дать постоять несколько минут, добавить к яйцам, добавить муку, хорошо вымешать. Тесто по консистенции должно получиться как оладьи.

Сыр натереть на крупной терке, мелко нарезать зелень. Сосиску, ветчину или колбасу нарезать ломтиками. Все добавить к тесту и перемешать.

Противень смазать сливочным маслом, посыпать сухарями или манкой. Выложить и аккуратно разровнять ложкой. В разогретую духовку 200 градусов на 25 минут. Можно есть и в горячем, и в холодном виде.

Десерт брауни

Десерт брауни eat-me.ru

темный шоколад — 100 г;

сливочное масло — 180 г;

коричневый сахар — 200 г;

яйцо куриное — 4 штуки;

пшеничная мука — 100 г;

грецкие орехи — 100 г.

Способ приготовления:

Шоколад разломать на кусочки и вместе со сливочным маслом растопить на водяной бане, не переставая все время помешивать лопаткой или деревянной ложкой. Получившийся густой шоколадный соус снять с водяной бани и оставить остывать.

Тем временем смешать яйца со ста граммами коричневого сахара: яйца разбить в отдельную миску и взбить, постепенно добавляя сахар. Взбивать можно при помощи миксера или вручную — как больше нравится, — но не меньше двух с половиной-трех минут. Острым ножом на разделочной доске порубить грецкие орехи. Предварительно их можно поджарить на сухой сковороде до появления аромата, но это необязательная опция.

В остывший растопленный со сливочным маслом шоколад аккуратно добавить оставшийся сахар, затем муку и измельченные орехи и все хорошо перемешать венчиком. Затем влить сахарно-яичную смесь и тщательно смешать с шоколадной массой. Цвет у теста должен получиться равномерным, без разводов.

Разогреть духовку до 200 градусов. Дно небольшой глубокой огнеупорной формы выстелить листом бумаги для выпечки или калькой. Перелить тесто в форму. Поставить в духовку и выпекать двадцать пять — тридцать минут до появления сахарной корочки.

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